Hollywood'un Yürek Hoplatan Yıldızıydı, Son Haliyle Hayal Kırıklığına Uğrattı
1 saat önce
Hollywood'un en güzel, en ateşli oyuncularından Amerikalı Gwyneth Paltrow'un eski halinden eser yok. 46 yaşındaki Paltrow, bakımsız, makyajsız haliyle hayranlarını üzdü.
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Erkeklerin hayallerini süslüyordu
Oscar ödüllü Gwyneth Paltrow, güzelliğiyle çoğu erkeğin hayalini süslüyordu.
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Sadece hayranları değil ünlü isimlerin de markajındaydı, öyle ki Brad Pitt ile uzun dönem aşk yaşadı.
Sadece hayranları değil ünlü isimlerin de markajındaydı, öyle ki Brad Pitt ile uzun dönem aşk yaşadı.
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Aşk defteri kabarık
Ben Affleck, Chris Martin gibi isimlerle de birliktelik yaşayan güzel için adeta yarışılıyordu.
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Bu halinden eser yok
Şimdilerde Brad Falchuk ile aşk yaşayan 46 yaşındaki oyuncu son haliyle hayranlarını korkuttu.
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İşte güzel oyuncunun son hali
Gwyneth Paltrow, eşi Brad Falchuk'la Los Angeles Havalimanı'ndaydı.
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Meksika tatilinden dönen aile, özel jetlerinden çıkarken görüntülendi. 46 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncunun makyajsız hali dikkatlerden kaçmazken, basın mensuplarına görüntü vermek istemeyen aktris, köşe kapmaca oynadı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:12
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