Huawei'nin sahibinin kızı ayağında kelepçeyle görüntülendi!

Wanzhou, hakkındaki ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme, yolsuzluk ve teknoloji hırsızlığı gibi suçlamalar nedeniyle Aralık ayında Kanada'da havaalanında aktarma sırasında gözaltına alınmıştı. Meng, ABD'nin iade talebi nedeniyle Kanada'da önce tutuklanmış, ardından 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest kalmıştı.
Dava gerekçesi olarak ise gözaltının "hukuksuz" ve "keyfi" olarak yapıldığı belirtilmişti. Üstelik yetkililerin "gözaltına alınmasının gerçek gerekçesini sakladıkları, avukatlarına erişimini ve sessiz kalma hakkını engelledikleri" ileri sürülmüştü.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang ise, iade sürecinin başlatılmasına onay verilmesini "siyasi bir olay" olarak yorumlamıştı.