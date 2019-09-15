İbo ile Güllüşah filminin Oya'sı, bakın hangi ünlünün annesi çıktı!
1 saat önce
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden İbo ile Güllüşah'ta 'Oya' karakterine hayat veren Deniz Türkali, bakın hangi ünlü ismin annesi çıktı!
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İbo ile Güllüşah'ta yer alan çakır gözlü Oya'yı hatırlamayanınız yoktur. Gazeteci Oya karakterini canlandıran oyuncu, yazar Vedat Türkali'nin kızı Deniz Türkali'den başkası değil.
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Tebessümün eksik olmadığı yüzüyle seyircinin gönlünü çalan usta oyuncu Deniz Türkali, aynı zamanda şarkılarını severek dinlediğimiz ünlü bir ismin annesi.
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1964 yılında İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evlenen Deniz Türkali, 1970 yılında kızı Zeynep Casalini'yi kucağına aldı.
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Yanlış okumadınız! Muazzam sesi ve özgün tarzıyla gönüllere taht kuran Zeynep Casalini, usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızı.
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Deniz Türkali ve Ernesto Casalini, çocukları olduktan bir süre sonra ayrıldılar.
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Deniz Türkali kimdir?
Deniz Türkali, Londra'da tiyatro eğitimi aldı. Aynı zamanda birçok ülkede konserler veren Türkali, Türkiye'ye döndükten sonra bir sure Milliyet Yayınları'nda yayın danışmanlığı yaptı.
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Sinema ve TV filmlerinde oynadı. Film senaryoları yazdı, hatta film müzikleri bile seslendirdi.
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Zeynep Casalini kimdir?
İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ve usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızı olan Zeynep Casalini, 3 Ekim 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu.
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1985 yılında Bilsak Tiyatro Atölyesi'nde tiyatro çalışmalarına başladı ve amatör bir gruba katılarak tiyatro ile ilgilendi.
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Lisedeyken 1988 yılında ev arkadaşı Yasemin Alkaya'nın teşvikiyle şarkı söylemeye başladı. İtalya'da bir rock grubuyla sahne aldı.
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1990 yılında Marmaris'e yerleşti ve sahne çalışmalarını sürdürdü.
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15.9.2019 16:15:11. #1.11#
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