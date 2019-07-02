Son Dakika Haberleri: 'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sı, bakın kimin annesi çıktı
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'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sı, bakın kimin annesi çıktı

1 saat önce

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı başrollerini ise Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın üstlendiği İbo ile Güllüşah'ın Oya'sını hatırladınız mı? Gazeteci Oya karakterine hayat veren şimdilerin usta oyuncularından Deniz Türkali.

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1978 yapımı filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde sinemanın ustaları arasına girmeyi başarmış bir isim...
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'Gazeteci Oya'ya hayat veren usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali!
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Geçtiğimiz günlerde 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni aldı.
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Nişantaşı Kız Lisesinde okudu, Şişli Koleji'nden mezun oldu. Lisede okurken Tiyatro ile ilgilendi. Liseden sonra Konservatuar Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2 yıl okuduktan sonra tiyatro eğitimine Londra'da devam kararı alıp İngiltere'ye gitti.
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1964 yılında İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evlendi. Deniz Türkali, Londra'da tiyatro eğitiminin yanında müzik çalışmalarını beraberinde gerçekleştirdi. Birçok ülkede konserler verdi. Türkiye'ye döndükten sonra bir sure Milliyet Yayınları'nda yayın danışmanlığı yaptı. Sinema ve TV filmlerinde oynadı. Film senaryoları yazdı. Film müziklerini seslendirdi. Tiyatronun yanı sıra kabare programlarında oynadı.
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Deniz Türkali'nin kızı da kendisi gibi ünlü
Deniz Türkalinin kızı da kendisi gibi ünlü
Usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızının şarkıcı olduğunu biliyor musunuz?
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Ernesto Casalini ile evliliğin meyvesi 1970 yılında doğan kızı Zeynep Casalini oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:13 
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