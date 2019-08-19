İçişleri Bakanlığı açıkladı! Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları bu yüzden görevden alındı

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Türkiye güne HDP'li belediyelere operasyon haberiyle uyandı. İçişleri Bakanlığı'nın 3 büyükşehir belediye başkanını görevden alması sonrası, belediye başkanlarının neden alındıklarına dair soru gündemdeki yerini aldı.
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Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Adnan Selçuk Mızraklı yüzde 63, Ahmet Türk yüzde 56, Bedia Özgökçe Ertan da yüzde 54 oy oranıyla seçilmişlerdi.
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden almasının gerekçelerini, ayrıntılı bir şekilde görsellerle açıkladı.