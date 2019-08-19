İddialı pozlarıyla olay olan Hadise'nin önceki mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız!

1 Hadise Son zamanlarda iddialı kıyafetleri ve cesur pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Hadise, şöhrete kavuşmadan önceki yaşamı için "Markette, fırında çalıştım. Birçok mağazada tezgahtarlık yaptım. Ailemizin maddi durumu çok iyi olmadığı için kendi harçlığımı her zaman kendim çıkardım. Bunları yaptığım için de asla utanmıyorum, bence çalışmak en büyük erdemdir." demişti.

2 Kerem Bürsin Amerika'da yaşadığı yıllarda şoförlük, spor hocalığı ve bodyguardlık yapan Bürsin, ''Harçlığımı çıkarmak için tuvalet bile temizledim'' açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

3 Mirkelam Mirkelam, ünlü olmadan önce mühendislik yapıyordu.

4 Buğra Gülsoy Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Buğra Gülsoy'un asıl mesleği mimarlık.

5 Kıraç Milyonların gönlüne taht kuran aşk şarkılarıyla bir döneme damga vuran Kıraç, şarkıcı olmadan önce müzik öğretmenliği yapıyordu.

6 Sibel Can Sibel Can, ünlü olmadan önce, mesleğine çok aşık bir dansözdü...

7 Serdar Ortaç Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık eşi Chloe Laughnan'dan boşanan Ortaç, önceden babası istediği için tornacılık yapıyordu.

8 Murat Kekilli Murat Kekilli, ünlü bir şarkıcı olmadan önce hamallık yapıyordu.

9 Deniz Seki Bir dönem başı uyuşturucu madde satıcılığından derde giren Seki, şöhretle tanışmadan önce başarılı bir güzellik uzmanıydı.

10 Rafet El Roman Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.

11 Hande Yener Hayatını kazanmak için bir moda evinde çalışan Yener'in hayatı, Hülya Avşar'ın kendisini keşfetmesiyle bambaşka bir boyut kazandı.

12 Nuri Alço Nuri Alço ünlü olmadan önce ilaç mümessilliği yapıyordu.

13 Mabel Matiz Özgün tarzıyla büyük beğeni toplayan Mabel Matiz, şöhrete kavuşmadan önce dişçilik yapıyordu.

14 Kıvanç Tatlıtuğ Tam bir basketbol sevdalısı olan Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı. Fakat sakatlandıktan sonra spora veda etmek zorunda kaldı.

15 Yıldız Tilbe Yıldız Tilbe ünlü olmadan önce, çocuk bakıcılığı ve tezgahtarlık yaptı.

16 Tolga Sarıtaş Söz'ün yıldızı Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra mobilyacıya çırak olarak verildi, sonrasında ise babasıyla pazarcılık yaptı.

17 Ercan Kesal Oyuncu Ercan Kesal'ın asıl mesleği doktorluk...

18 Murat Han Murat Han, oyuncu olmadan önce bahçıvanlık yapıyordu.

19 İbrahim Tatlıses Tatlıses, şöhretin kapılarını aralamadan önceki yaşamında inşaat işçiliği yapıyordu.

20 İzzet Altınmeşe İzzet Altınmeşe, türkücü olmadan önce berberlik yapıyordu.