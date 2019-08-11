İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Miley Cyrus güzel blog yazarıyla dudak dudağa

1 Daha önce sadece kadın ve erkekle değil, transeksüel, travesti gibi herkesle cinsel ilişkiye girebildiğini söyleyen ünlü şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu eşi Liam Hemsworth’ü, blog yazarı Kaitlynn Carter ile aldattı.

2 Yaklaşık 8 yıldır birlikte olan ve geçtiğimiz aralık ayında evlenen çiftin ayrılık haberi ve Cyrus'un eşini aldatması, gündeme bomba gibi düştü. ABD'li şarkıcı Miley Cyrus'un avukatı yaptığı açıklamayla evliliğin bittiğini doğruladı ve "Liam ve Miley ayrılma kararı aldı. Karara saygı duymanızı istiyoruz" dedi.

3 Miley Cyrus eşini güzel blogger Kaitlynn Carter ile aldattı! People sitesine konuşan sözcü, "Partner ve birey olarak sürekli gelişen ve değişen Miley ile Liam, kendilerine ve kariyerlerine odaklanırken en iyisinin bu olduğuna karar verdi. Bakımı üstlendikleri tüm hayvanların ebeveyni olarak kalmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

4 Beraber tatildeler! Miley Cyrus ve güzel blogger Kaitlynn Carter, İtalya'nın Como Gölü'ndeki tatilinde dudak dudağa görüntülendi. İşte ikilinin ortaya çıkan aşk görüntüleri…

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