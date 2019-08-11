Son Dakika Haberleri: İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Miley Cyrus güzel blog yazarıyla dudak dudağa
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İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Miley Cyrus güzel blog yazarıyla dudak dudağa

21 dakika önce

Miley Cyrus, kocası Liam Hemsworth'ü, güzel blogger Kaitlynn Carter ile aldattı. Bunu duyan Hemswort hemen boşanma davası açtı. Taraflar bir açıklama yaparak, çıkan dedikoduları doğruladı...

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Daha önce sadece kadın ve erkekle değil, transeksüel, travesti gibi herkesle cinsel ilişkiye girebildiğini söyleyen ünlü şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu eşi Liam Hemsworth’ü, blog yazarı Kaitlynn Carter ile aldattı.
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Yaklaşık 8 yıldır birlikte olan ve geçtiğimiz aralık ayında evlenen çiftin ayrılık haberi ve Cyrus'un eşini aldatması, gündeme bomba gibi düştü. ABD'li şarkıcı Miley Cyrus'un avukatı yaptığı açıklamayla evliliğin bittiğini doğruladı ve "Liam ve Miley ayrılma kararı aldı. Karara saygı duymanızı istiyoruz" dedi.
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Miley Cyrus eşini güzel blogger Kaitlynn Carter ile aldattı!
Miley Cyrus eşini güzel blogger Kaitlynn Carter ile aldattı!
People sitesine konuşan sözcü, "Partner ve birey olarak sürekli gelişen ve değişen Miley ile Liam, kendilerine ve kariyerlerine odaklanırken en iyisinin bu olduğuna karar verdi. Bakımı üstlendikleri tüm hayvanların ebeveyni olarak kalmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.
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Beraber tatildeler!
Beraber tatildeler!
Miley Cyrus ve güzel blogger Kaitlynn Carter, İtalya'nın Como Gölü'ndeki tatilinde dudak dudağa görüntülendi. İşte ikilinin ortaya çıkan aşk görüntüleri…
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:18 
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