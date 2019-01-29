Son Dakika Haberleri: İki Ebeveyn Dönemi Bitti! Artık Yeni Moda Üç Ebeveyn!

İki Ebeveyn Dönemi Bitti! Artık Yeni Moda Üç Ebeveyn!

2 saat önce

Bilim tüm hızıyla yeni gelişmelerin peşinde koşarken bizler hayatımıza bildiğimiz gibi devam ediyoruz. Anne ve Babadan dünyaya gelen bir çocuk yerine artık bilim üç ebeveyni bebeği mümkün kıldı.

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Bilim dünyasında 2016 yılında yeni bir yenilik daha oldu. Bir bebek toplam 3 ebeveyne sahip oldu. Beş aylık oğlan çocuğu annesi ve babasının DNA'sı dışında bir bağışçının genetik kodunu da taşıyor.

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Amerikalı doktorlar bu oldukça farklı yöntemi annesinin sahip olduğu bir genetik hastalığı yok etmek için denediler.
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Ve bu yöntem bilim camiasında "Mitakondri Bağışı" olarak geçiyor.
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Uzmanlar bebeğin belli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini söylerken genetik hastalığa sahip aileler bu haberle umutlandı.
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1990'lı yıllardan beri üç kişinin DNA'sının kullanarak embriyolar yaratıyor ancak mitokondri bağışı yöntemi oldukça yeni ve önemli bir gelişme. Hatta çığır açıcı...
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Bazı kadınlar mitokondri hücrelerinde taşıdıkları genetik bozuklukları çocuklarına aktarabiliyor. Beş aylık bebeğin annesinin taşıdığı Leigh hastalığının bebeğe geçmemesi için doktorlar çeşitli yöntemler denediler.
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Yasalarla problem yaşamamak adına çalışmalara Meksika'da devam eden ABD'li doktorlar, annenin DNA'sının kullanılabilir kısmını alıp, bağışçının sağlıklı mitokondrisiyle birleştirerek sağlıklı bir yumurta yarattılar, daha sonra bu yumurtayı babanın spermiyle döllediler.
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Bu sayede bebeğin DNA'sının yüzde 0,1'i bağışçıya ait oldu ve annenin çocuğa genetik hastalığını geçirmesi önlendi. Toplamda çocuğun genomunda 3 farklı dna örneği oldu.

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Newyork'taki Doktor John Zhang ve takımı, başarılı olmadan önce beş embriyo üzerinde deneme yaptılar, ancak bunlardan yalnızca biri başarılı olabildi.
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Tüm dünyada bu durum etik mi değil mi tartışmaları devam ederken Genetik Uzmanı Kent Üniversitesi Profesörü Darren Griffin, "Bu araştırma genetiğin tekrar yerleştirilmesinde yeni bir dönem başlatıyor ve genetik hastalığı olan ailelerin hastalıklarını çocuklarına geçirmelerini engelliyor. Bunun gibi radikal tedavi yöntemleri her zaman etik sorulara neden olacaktır ancak bu endişelerin, genetik hastalığın tedavi edilmemesi durumunda aileler üzerinde yaratacağı etki düşünülerek dengelenmesi gerekir" açıklamasında bulundu.

»      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:37 

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