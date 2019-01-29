İki Ebeveyn Dönemi Bitti! Artık Yeni Moda Üç Ebeveyn!

1 Bilim dünyasında 2016 yılında yeni bir yenilik daha oldu. Bir bebek toplam 3 ebeveyne sahip oldu. Beş aylık oğlan çocuğu annesi ve babasının DNA'sı dışında bir bağışçının genetik kodunu da taşıyor.





2 Amerikalı doktorlar bu oldukça farklı yöntemi annesinin sahip olduğu bir genetik hastalığı yok etmek için denediler.

3 Ve bu yöntem bilim camiasında "Mitakondri Bağışı" olarak geçiyor.

4 Uzmanlar bebeğin belli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini söylerken genetik hastalığa sahip aileler bu haberle umutlandı.

5 1990'lı yıllardan beri üç kişinin DNA'sının kullanarak embriyolar yaratıyor ancak mitokondri bağışı yöntemi oldukça yeni ve önemli bir gelişme. Hatta çığır açıcı...

6 Bazı kadınlar mitokondri hücrelerinde taşıdıkları genetik bozuklukları çocuklarına aktarabiliyor. Beş aylık bebeğin annesinin taşıdığı Leigh hastalığının bebeğe geçmemesi için doktorlar çeşitli yöntemler denediler.

7 Yasalarla problem yaşamamak adına çalışmalara Meksika'da devam eden ABD'li doktorlar, annenin DNA'sının kullanılabilir kısmını alıp, bağışçının sağlıklı mitokondrisiyle birleştirerek sağlıklı bir yumurta yarattılar, daha sonra bu yumurtayı babanın spermiyle döllediler.

8 Bu sayede bebeğin DNA'sının yüzde 0,1'i bağışçıya ait oldu ve annenin çocuğa genetik hastalığını geçirmesi önlendi. Toplamda çocuğun genomunda 3 farklı dna örneği oldu.





9 Newyork'taki Doktor John Zhang ve takımı, başarılı olmadan önce beş embriyo üzerinde deneme yaptılar, ancak bunlardan yalnızca biri başarılı olabildi.