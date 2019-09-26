İki Gözüm filminde Ahmet Kaya'yı canlandıracak oyuncunun, usta sanatçıya benzerliği şaşırttı!

1 19 yıl önce Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor. Ahmet Kaya'nın ailesinin karşı çıkmasına rağmen, film beyaz perdeye aktarılıyor.

2 Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Tüzer, emlakçılığın yanı sıra şarkıcılıkla da uğraşıyor.

3 9 ay önce sosyal medyada paylaşılan videoyla keşfedilen Özgür Tüzer, konuk olarak katıldığı 2. Sayfa programında yarışmalar tarafından arandığını ancak ünlü olmak istemediğini dile getirmişti.

4 Ahmet Kaya'ya benzerliğiyle dikkat çeken Tüzer, sosyal medyada da çok konuşulanlar arasında girdi.



5 Sesinin benzerliği ile de dikkat çeken Tüzer için kimi kullanıcı, ''Türkiye'de Ahmet Kaya'ya en çok benzeyen ses'' yorumunu yaparken, kimiyse Tüzer'i, Ahmet Kaya'yı canlandırmak için amatör bulduğunu söyledi.

6 Filmin aileden izinsiz çekilmesi de, proje ile eleştirilen bir başka konu... İzleyiciler, ailenin onayının olmamasına rağmen çekimlere başlanmasını, oldukça saygısızca buluyor.

7 Yapım şirketi 6 milyon TL bütçeli filmin çekim aşamasında durdurulmaması için avukatlarla görüşerek filmin türünü yarı belgesel olarak niteleyip bazı olay ve kişilere yer vermeme kararı aldı.

8 Ahmet Kaya'nın gençlik aşkına ise oyuncu Aleyna Solaker hayat verecek.