İki Gözüm filminde Ahmet Kaya'yı canlandıracak oyuncunun, usta sanatçıya benzerliği şaşırttı!
40 dakika önce
Ahmet Kaya'nın hayatı, ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen film oluyor. Filmde, Ahmet Kaya'yı canlandıracak ismin, usta sanatçıya benzerliği ise herkesi şaşırttı.
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19 yıl önce Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor. Ahmet Kaya'nın ailesinin karşı çıkmasına rağmen, film beyaz perdeye aktarılıyor.
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Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Tüzer, emlakçılığın yanı sıra şarkıcılıkla da uğraşıyor.
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9 ay önce sosyal medyada paylaşılan videoyla keşfedilen Özgür Tüzer, konuk olarak katıldığı 2. Sayfa programında yarışmalar tarafından arandığını ancak ünlü olmak istemediğini dile getirmişti.
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Ahmet Kaya'ya benzerliğiyle dikkat çeken Tüzer, sosyal medyada da çok konuşulanlar arasında girdi.
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Sesinin benzerliği ile de dikkat çeken Tüzer için kimi kullanıcı, ''Türkiye'de Ahmet Kaya'ya en çok benzeyen ses'' yorumunu yaparken, kimiyse Tüzer'i, Ahmet Kaya'yı canlandırmak için amatör bulduğunu söyledi.
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Filmin aileden izinsiz çekilmesi de, proje ile eleştirilen bir başka konu... İzleyiciler, ailenin onayının olmamasına rağmen çekimlere başlanmasını, oldukça saygısızca buluyor.
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Yapım şirketi 6 milyon TL bütçeli filmin çekim aşamasında durdurulmaması için avukatlarla görüşerek filmin türünü yarı belgesel olarak niteleyip bazı olay ve kişilere yer vermeme kararı aldı.
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Ahmet Kaya'nın gençlik aşkına ise oyuncu Aleyna Solaker hayat verecek.
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29 Kasım'da vizyona girecek olan İki Gözüm filminin yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop üstleniyor.
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26.9.2019 12:27:23. #1.11#
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