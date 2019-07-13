İki uçurum arasında sıkışan kayanın üzerinde evlilik teklifi etti! Yüksekliği 3 bin metre

1 Kristian Richards isimli genç, kız arkadaşı Bex Morley ile Norveç'in en tehlikeli uçurumlarının bulunduğu Kjeragbolten dağında gezintiye çıkmıştı.

2 Richards, kız arkadaşını, iki uçurum arasında sıkışmış olan bir kaya parçasının üzerine çıkardı ve cebinden bir yüzük çıkararak evlilik teklifi etti.

3 3.000 metre yükselikte bulunan bu kaya parçasının üzerinde dehşete kapılan genç kız, ''evet'' cevabını verdikten sonra kendisini güvenli bir kaya parçasının üzerine attı.

4 Kristian Richards, korkunç evlilik teklifi hakkında şunları söyledi: "Korkunçtu ama Bex benden daha endişeliydi. Sanırım sadece o kayalıktam inmek için 'evet' dedi''

5 Norveç'in Lyse Fiyordu'nda bulunan bir dağ olan Kjerag'ı, iki kaya arasına sıkışmış yaklaşık 5 metre küplük bu kaya parçası meşhur kılıyor.

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