Son Dakika Haberleri: İki uçurum arasında sıkışan kayanın üzerinde evlilik teklifi etti! Yüksekliği 3 bin metre
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İki uçurum arasında sıkışan kayanın üzerinde evlilik teklifi etti! Yüksekliği 3 bin metre

1 saat önce

33 yaşındaki Kristian Richards isimli genç, Norveç'in Kjeragbolten dağında akılalmaz bir eyleme imza attı. Richards, kız arkadaşı Bex Morley'e iki kayalık arasında sıkışan ve 3 bin metre yükseklikte bulunan bir kaya parçası üzerinde evlilik teklifi etti.

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Kristian Richards isimli genç, kız arkadaşı Bex Morley ile Norveç'in en tehlikeli uçurumlarının bulunduğu Kjeragbolten dağında gezintiye çıkmıştı.
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Richards, kız arkadaşını, iki uçurum arasında sıkışmış olan bir kaya parçasının üzerine çıkardı ve cebinden bir yüzük çıkararak evlilik teklifi etti.
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3.000 metre yükselikte bulunan bu kaya parçasının üzerinde dehşete kapılan genç kız, ''evet'' cevabını verdikten sonra kendisini güvenli bir kaya parçasının üzerine attı.
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Kristian Richards, korkunç evlilik teklifi hakkında şunları söyledi: "Korkunçtu ama Bex benden daha endişeliydi. Sanırım sadece o kayalıktam inmek için 'evet' dedi''
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Norveç'in Lyse Fiyordu'nda bulunan bir dağ olan Kjerag'ı, iki kaya arasına sıkışmış yaklaşık 5 metre küplük bu kaya parçası meşhur kılıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:31 
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