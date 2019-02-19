İkonik Fotoğrafın Başrolüydü! Hemşireyi Öpen Denizciden Kötü Haber

Fotoğraftaki denizci George Mendonsa'nın kızı Sharon Molleur, Rhode Island eyaletinde yaşayan babasının pazar günü hayatını kaybettiğini bildirdi. Savaştan sonra ülkesine dönen Amerikalı askerin bir hemşireyi öptüğü fotoğraf, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin sembolü olarak tarihe geçti.

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Fotoğraftaki hemşire Greta Zimmer Friedman ise 2016'da 92 yaşında hayatını kaybetmişti. Friedman, "Yıllar boyunca George ile sık sık buluştuk ama asla o öpücüğü tekrarlamadık" demişti.