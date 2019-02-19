Son Dakika Haberleri: İkonik Fotoğrafın Başrolüydü! Hemşireyi Öpen Denizciden Kötü Haber

İkonik Fotoğrafın Başrolüydü! Hemşireyi Öpen Denizciden Kötü Haber

13 dakika önce

Bazı ikonik kareler vardır hafızalardan silinmez. İkinci Dünya Savaşı'nın bitişini sembolize eden; New York'ta Times Meydanı'nda bir hemşireyi öpen Amerikalı asker gibi. Fotoğraftaki George Mendonsa, 95 yaşında öldü.

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Fotoğraftaki denizci George Mendonsa'nın kızı Sharon Molleur, Rhode Island eyaletinde yaşayan babasının pazar günü hayatını kaybettiğini bildirdi. Savaştan sonra ülkesine dönen Amerikalı askerin bir hemşireyi öptüğü fotoğraf, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin sembolü olarak tarihe geçti.
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Fotoğraftaki hemşire Greta Zimmer Friedman ise 2016'da 92 yaşında hayatını kaybetmişti. Friedman, "Yıllar boyunca George ile sık sık buluştuk ama asla o öpücüğü tekrarlamadık" demişti.
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George Mendonsa, eşi Rita Mendonsa ile yerel basının karşısına çıkmıştı. 2012'de çekilen fotoğrafta Rita Mendonsa, kocasının başka bir kadını öptüğü için hiç kızmadığını söylemişti.

»      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:07 

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