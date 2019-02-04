Son Dakika Haberleri: İlk 2 Soruda, 2 Joker Kullanarak Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vurdu!

İlk 2 Soruda, 2 Joker Kullanarak Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vurdu!

34 dakika önce

Kim Milyoner Olmak İster'in 2 Şubat Cumartesi yayınlanan bölümüne 73 yaşındaki Rizeli Mehmet Bilgin damgasını vurdu. 1964 senesinde İstanbul'a gelen Mehmet Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olmuş, şimdi ise sürücü kursunda hocalık yapıyor. İşte heyecana yenik düşüp, ilk 2 soruda 2 jokerini de kullanan Mehmet Bey'e yöneltilen o sorular ve cevapları...

1
500 TL'lik soru
500 TLlik soru
Halk arasında " sen benden daha betersin" anlamında kullanılan sözde, hangisini söyledikten sonra "seninki benden kara" denir?
2
Mehmet Bey, son birkaç saniye kala seyirci joker hakkını kullandı.
3
4
1000 TL'lik soru
1000 TLlik soru
Yarışma programlarında birbiriyle yarışan kişiler, kendilerini tanıttıktan sonra nezaket icabı kime başarılar diler?
5
Mehmet Bey baraj sorusu olan 2. soruda da heyecanlanıp, "Ben fotoğraf jokerimi kullanmak istiyorum." dedi. Murat Yıldırım "Telefon jokerinizi mi?" diye soru yöneltti ve Mehmet Bey, Yıldırım'ı onayladı ve telefon jokerini kullandı.
6
Oğlunun C şıkkı cevabını onaylayan Mehmet Bey: "Son kararım!" dedi.
7
Mehmet Bey, 2. soruyu da son anda bilerek 1000 TL'yi kazanmış oldu.
8
2000 TL'lik soru
2000 TLlik soru
Kolu ya da bacağı alçıya alınan kişiye arkadaşları genellikle hangisini yaparlar?
9
Hızlıca cevap veren Mehmet Bey, A şıkkını seçti.
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Murat Yıldırım, Mehmet Bey'in elenmesine: "2 saniye içerisinde yanıt verdiniz, bir şey söylememe fırsat kalmadı hiç. Hay Allah." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
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»      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:37 

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