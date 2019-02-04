İlk 2 Soruda, 2 Joker Kullanarak Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vurdu!

1 500 TL'lik soru Halk arasında " sen benden daha betersin" anlamında kullanılan sözde, hangisini söyledikten sonra "seninki benden kara" denir?



2 Mehmet Bey, son birkaç saniye kala seyirci joker hakkını kullandı.

3

4 1000 TL'lik soru Yarışma programlarında birbiriyle yarışan kişiler, kendilerini tanıttıktan sonra nezaket icabı kime başarılar diler?



5 Mehmet Bey baraj sorusu olan 2. soruda da heyecanlanıp, "Ben fotoğraf jokerimi kullanmak istiyorum." dedi. Murat Yıldırım "Telefon jokerinizi mi?" diye soru yöneltti ve Mehmet Bey, Yıldırım'ı onayladı ve telefon jokerini kullandı.

6 Oğlunun C şıkkı cevabını onaylayan Mehmet Bey: "Son kararım!" dedi.

7 Mehmet Bey, 2. soruyu da son anda bilerek 1000 TL'yi kazanmış oldu.

8 2000 TL'lik soru Kolu ya da bacağı alçıya alınan kişiye arkadaşları genellikle hangisini yaparlar?

9 Hızlıca cevap veren Mehmet Bey, A şıkkını seçti.

10 Murat Yıldırım, Mehmet Bey'in elenmesine: "2 saniye içerisinde yanıt verdiniz, bir şey söylememe fırsat kalmadı hiç. Hay Allah." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.