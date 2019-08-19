İlk kez böyle net görüntülendi! Ormandaki siyah yaratık korku saldı

1 Yabani insan ilk kez böyle net görüntülendi! Ormanda dolaşan garip siyah figürün görüntüleri, şimdiye kadar ki en iyi Sasquatch olduğu söylendi. "Yabani insan" anlamına gelen Sasquatch, ABD'nin kuzeybatı ve Kanada'nın batı kesimlerinde yaşadığına inanılan iri, kıllı, maymun benzeri yaratık.

2 Video kısa sürede viral oldu! Josh Highcliff isimli avcının korku içinde ormanda çekip, YouTube'da yayınladığı video kısa sürede viral oldu.



3 Videoda, bu yaratığın bir insan gibi, kolları, kolları ve bacakları olduğu görüldü. Bedeni ise maymun ve ayı gibi siyah kürkle kaplıydı.



4 Josh Highcliff, avlanırken siyah yaratığa rastladı ve çekime başladı. Videonun sonuna doğru, bu siyah yaratık ayağa kalktı ve insanlardan çok daha uzun boylu görünüyordu. Hayvanı çok büyük gören Josh, kaçmaya karar verdi.

5 Josh Highcliff bu görüntü sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: İlk gördüğümde domuz, ayı ya da maymun olduğunu düşünmüştüm ama bu yaratığın hem büyük omuzları, atletik bir vücudu hem de dik bir başı vardı. Ağacın içini kazıyor gibiydi. Ayağa kalktığında kendimi kontrol edemedim ve kaçmaya başladım. Yaratık çok büyüktü ve sanırım yaklaşık 2,1 metre boyundaydı.