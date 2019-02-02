Son Dakika Haberleri: İlk ve Enleri ile Taçsız Kral Metin Oktay...

İlk ve Enleri ile Taçsız Kral Metin Oktay...

1 saat önce

Taçsız Kral Metin Oktay, Tek aşkıydı Galatasaray! tezahüratları ile kulaklarımızı çınladı yıllardır. Doğum günü sebebiyle tekrar tekrar anılıyor. Türkiye tarihine ilkleri yaşatan Oktay, eşi benzeri olmayan bir lakap ile unutulmazlar tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İşte, Taçsız Kral'ın ilkler ve enleri ile hayat hikayesi...

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İzmirspor formasıyla İzmir Profesyonel Ligi'nin 1954-55 sezonunda çıktığı 18 maçta 17 gol attı ve gol kralı oldu.
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Galatasaray'a forması giydiği 1955 yılı, 6 Kasım'daki 5-4 kazanılan maçta ilk kez bir Beşiktaş Derbisi'nde oynarken, iki de gol attı.
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1956 deplasman maçında Dinamo Bucureşti ile oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kaybettiği Şampiyon Kulüpler Kupası ön eleme maçı, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki ilk maçıydı. Bu maçta tek attığı gol ile Metin Oktay adını tarihe "Avrupa kupalarında gol atan ilk Türk Oyuncu" olarak yazdırdı.
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38 topu ağlarla buluşturduğu 1962-63 sezonunda, ligde oynadığı maç başına 1.46 gol ortalaması ile bir sezonda lig tarihindeki en verimli golcüsü ilan edildi.
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Metin Oktay, tam 6 kez gol kralı seçildi. ve bu gol krallıkları ona yeni bir ünvan daha kazandırıyor. En fazla gol kralı oldu. ligi 217 gol ile noktaladı.
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Taçsız Kral, Milli Takım tarihindeki en fazla gol atan dördüncü oyuncu.
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1957 yıllında maçta 5 gol attı ve gözleri kendi üzerine çekti. Bu sönmeyen yıldızını daha da ışıltılı hale getirdi.
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Metin Oktay, 1959 sezonunun şampiyonu oldu. Toplamda 11 gol atmayı başaran Metin Oktay Millî Lig'in ilk sezonunu gol kralı olarak tamamladı.
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5-0 kazanılan Fenerbahçe Derbisi'nde sahaya çıktı ve maçta dört gol attı. Bu sayede Galatasaraylı Celal İbrahim ve Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel'in ardından iki takım arasında oynanan maçlar içinde bir maçta dört gol birden atan üçüncü oyuncu oldu.
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7 Kasım 1962 tarihindeki 4-1 biten Polonia Bytom maçında topu ağlarla buluşturduğu 3 golle, Avrupa Kupaları'nda hat-trick yapan ilk Türk futbolcu ilan edildi.
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1969 yılında Fenerbahçe ile karşılaştığı maç jübile maçıydı. 1-1 biten maçın sonunda Fenerbahçe'nin oyuncusu Can Bartu ile formalarını değiştirdi.
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»      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:31 

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