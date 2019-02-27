İlkel Malzemelerle Avladığı Koca Balığın İçinden Bakın Ne Çıktı!

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800 bin takipçisi olan 'İlkel Yaşam Tarzı' isimli YouTube kanalının son videosunda; nehirde balık nasıl avlanır ve nasıl lezzetli bir yemek yenir? onu görüyoruz.
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Suya girdiğinde kolayca açılmasın diye sıkıca bağlıyor.
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Büyük bir kayanın üzerine çıkıyor ve eline birkaç tane taş alıyor.
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Nehire odaklanan genç kadın, balıkları avlamak için üzerine taş atıyor.
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Sonrasında suya girip peşinden gidiyor..
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Olmadı mı? Tekrar deniyor..
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Balığı taş atışıyla sersemleştiriyor ve akıntıya kapılan balığın peşine düşüyor.
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Şimdi sıra onu temizlemekte..
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Önce balığı yaprakların üzerine koyuyor ve elindeki minimal baltayla içini açıyor..
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İçini temizlenecek koca balığın midesinden bakın ne çıkıyor..
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Avlanan balığın midesinden bir balık daha çıkıyor..
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Genç kadın koca balığı güzelce nehirde temizliyor..
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Diğer balığı ise nehre geri bırakıyor...
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Şimdi sıra ateş yakıp balığı kızartmakta...
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Nehrin en kuru kayasında ateş yakıyor ve balığını ateşin üzerine koyuyor...
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Genç kadın için yemek vakti geldi!
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Yanına salatasını da yapan kadın afiyetle yiyor.