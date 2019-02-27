Son Dakika Haberleri: İlkel Malzemelerle Avladığı Koca Balığın İçinden Bakın Ne Çıktı!

İlkel Malzemelerle Avladığı Koca Balığın İçinden Bakın Ne Çıktı!

45 dakika önce

İlkel teknolojiyle lezzetli öğle yemeği yemek mümkün mü? İşte doğada yaşamı konu alan YouTube kanalı Primitive Technology'den nehirde balık avı...

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800 bin takipçisi olan 'İlkel Yaşam Tarzı' isimli YouTube kanalının son videosunda; nehirde balık nasıl avlanır ve nasıl lezzetli bir yemek yenir? onu görüyoruz.
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Suya girdiğinde kolayca açılmasın diye sıkıca bağlıyor.
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Büyük bir kayanın üzerine çıkıyor ve eline birkaç tane taş alıyor.
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Nehire odaklanan genç kadın, balıkları avlamak için üzerine taş atıyor.
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Sonrasında suya girip peşinden gidiyor..
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Olmadı mı? Tekrar deniyor..
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Sanırım bu kez oldu..
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Balığı taş atışıyla sersemleştiriyor ve akıntıya kapılan balığın peşine düşüyor.
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İşlem tamam!
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Şimdi sıra onu temizlemekte..
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Önce balığı yaprakların üzerine koyuyor ve elindeki minimal baltayla içini açıyor..
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İçini temizlenecek koca balığın midesinden bakın ne çıkıyor..
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Avlanan balığın midesinden bir balık daha çıkıyor..
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Genç kadın koca balığı güzelce nehirde temizliyor..
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Diğer balığı ise nehre geri bırakıyor...
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Şimdi sıra ateş yakıp balığı kızartmakta...
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Nehrin en kuru kayasında ateş yakıyor ve balığını ateşin üzerine koyuyor...
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Genç kadın için yemek vakti geldi!
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Yanına salatasını da yapan kadın afiyetle yiyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:55 

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