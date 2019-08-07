İlmek ilmek işlediği pastalarla sanat eseri ortaya çıkardı!

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Leslie Vigil kendini bir kek sanatçısı olarak tanımlıyor ve muhtemelen onun yaptıklarını bu tabir dışında hiçbir şey açıklayamaz. Vigil, çok ayrıntılı kreasyonlar yaratıyor. Goblen Pastaları, Bahçe – Buket Pastaları ve Parti Hayvanları adını verdiği pasta çeşitleriyle pasta tasarımında çığır açmış gibi görünüyor.
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Özellikle Goblen denilen yani; kanaviçe ya da telleri sayılabilecek denli seyrek dokunmuş bir kumaş üzerine renkli ipliklerle yapılan özel bir işleme türüne benzetilen pasta çeşitleriyle görenleri hayrete düşürüyor.
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Sanatçının tasarım pastaları için de bir sitesi ve Instagram hesabı bulunuyor. İşte, Leslie Vigil'ın kusursuz pastaları...