İlmek ilmek işlediği pastalarla sanat eseri ortaya çıkardı!

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Leslie Vigil kendini bir kek sanatçısı olarak tanımlıyor ve muhtemelen onun yaptıklarını bu tabir dışında hiçbir şey açıklayamaz. Vigil, çok ayrıntılı kreasyonlar yaratıyor. Goblen Pastaları, Bahçe – Buket Pastaları ve Parti Hayvanları adını verdiği pasta çeşitleriyle pasta tasarımında çığır açmış gibi görünüyor.