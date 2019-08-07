Son Dakika Haberleri: İlmek ilmek işlediği pastalarla sanat eseri ortaya çıkardı!
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İlmek ilmek işlediği pastalarla sanat eseri ortaya çıkardı!

42 dakika önce

Kendisini kek sanatçısı olarak adlandıran Leslie Vigil'ın, her parçası sanat eseri olan pastalarında ki detaylar görenleri hayrete düşürüyor. Pastaları, ilk bakıldığında yenebilecek bir şeyden çok sergilik biblo izlenimi yaratıyor, özellikle de kaneviçe işleme gibi görünenler...

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Leslie Vigil kendini bir kek sanatçısı olarak tanımlıyor ve muhtemelen onun yaptıklarını bu tabir dışında hiçbir şey açıklayamaz. Vigil, çok ayrıntılı kreasyonlar yaratıyor. Goblen Pastaları, Bahçe – Buket Pastaları ve Parti Hayvanları adını verdiği pasta çeşitleriyle pasta tasarımında çığır açmış gibi görünüyor.
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Özellikle Goblen denilen yani; kanaviçe ya da telleri sayılabilecek denli seyrek dokunmuş bir kumaş üzerine renkli ipliklerle yapılan özel bir işleme türüne benzetilen pasta çeşitleriyle görenleri hayrete düşürüyor.
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Sanatçının tasarım pastaları için de bir sitesi ve Instagram hesabı bulunuyor. İşte, Leslie Vigil'ın kusursuz pastaları...
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:49 
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