Son Dakika Haberleri: İnce Belli Olmak Uğruna Kaburgalarını Bile Aldırmıştı! Şimdi O Halinden Eser Yok

İnce Belli Olmak Uğruna Kaburgalarını Bile Aldırmıştı! Şimdi O Halinden Eser Yok

8 saat önce

Dünyanın en ince beline sahip olmak uğruna kaburgalarını bile aldıran 31 yaşındaki Sophia Vegas'ın son halini gören şaşırıyor.

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DÜNYANIN EN İNCE BELLİ KADINIYDI
DÜNYANIN EN İNCE BELLİ KADINIYDI
Dünyanın en ince belli kadını olarak ünlenen Sophia Vegas'ın, eski görünümünden eser yok.
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UĞRUNA AMELİYAT BİLE OLDU
UĞRUNA AMELİYAT BİLE OLDU
Alman yıldız Sophia Vegas Wollersheim, 46 santimlik beliyle 'dünyanın en ince belli kadını' unvanına sahipti.
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NUSRET'İ ZİYARET ETMİŞTİ
NUSRETİ ZİYARET ETMİŞTİ
Vegas, Türkiye'ye gelip Nusret'in restoranında yiyerek Türkiye'de de tanınmıştı.
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6 AYLIK HAMİLE
6 AYLIK HAMİLE
İnce belli olmak uğruna kaburga kemiklerini aldırmayı göze alan Vegas, şimdilerde 6 aylık hamile.
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İşte Sophia Vegas'ın son hali...
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ERKEK ARKADAŞIYLA ALIŞVERİŞTE GÖRÜNTÜLENDİ
ERKEK ARKADAŞIYLA ALIŞVERİŞTE GÖRÜNTÜLENDİ
6 aylık hamile olan Vegas, Beverly Hills'te görüntülendi. Bebeği için vücudunun bozulmasına aldırış etmedi.
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ESKİ HALİNDEN ESER YOK!
ESKİ HALİNDEN ESER YOK!
Daracık mavi elbisesiyle karnı iyice ortaya çıktı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:12 

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