Son Dakika Haberleri: İncecik İp Üzerinde Ölüme Meydan Okudu! İşte National Geographic En İyi Seyahat Temalı Fotoğraf Yarışmasından Kareler

İncecik İp Üzerinde Ölüme Meydan Okudu! İşte National Geographic En İyi Seyahat Temalı Fotoğraf Yarışmasından Kareler

1 saat önce

Kenya'daki yeni doğmuş aslan yavrularından, 2 yüksek dağ arasında incecik ip üzerinde yürüyerek ölüme meydan okuyana, işte National Geographic seyahat temalı fotoğraf yarışmasının 2. haftasında yarışmaya katılan fotoğrafçılardan dünyanın en çarpıcı manzaraları...

1
Annelik - Sonalini Khetrapal
Annelik - Sonalini Khetrapal
Sonalini Khetrapal, Kenya'daki Masai Mara'da yavrularıyla birlikte bu aslanın fotoğrafını çekti ve şöyle dedi: Kenya'daki Masai Mara ovalarında yeni doğan aslan yavrularını bulduğumuz için şanslıydık. Anne, yavrularını çok iyi korudu ve genellikle çalının arkasında onları izliyordu. Yavru aslan, bilmeden bir uçurumun kenarına çok yaklaştığında, anne aslan düşmesini önlemek için kafasından yakaladı..
2
Eğer düşersen… Tekrar ayağa kalk! - Abhishek Sabbarwal
Eğer düşersen… Tekrar ayağa kalk! - Abhishek Sabbarwal
Abhishek Sabbarwal, Kaliforniya'daki Yosemite Ulusal Parkı'nda incecik bir ip üstünde cesur bir vatandaşı görüntüledi. Sadece bir ayağı halata bağlıydı. Sabbarwal, şöyle dedi: Bu, Yosemite Ulusal Parkı'ndaki en önemli noktaya kadar yaptığım ilk ziyaretti. Daha önce bu yerin çok güzel olduğunu fotoğraflarda görmüştüm. Noktaya ulaştıktan sonra, ip üzerinden yürüyenleri gördüm. Bu adamları yüksek kayalıklardan izlemek harikaydı. Batan güneş, vadi boyunca parlayan ışıklarla daha da etkileyici hale geldi. Ne manzara ama! Doğru zamanda doğru yerde olduğum için çok şanslıydım.
3
Gentoo pengueni, fok tarafından kovalanıyor. - Clive Beavis
Gentoo pengueni, fok tarafından kovalanıyor. - Clive Beavis
Clive Beavis, bu görüntüyü yakın zamanda Antartika'ya yaptığı ziyarette ele geçirdi. Beavis şunları söyledi: Aklımda bu çekim vardı, nasıl elde edeceğime dair hiçbir fikrim olmasa da. Nat Geo yayınında da benzer bir fotoğraf görmüştüm. Neyse ki benim için, bir fok, Gentoo penguenini kovalamaya karar verdi. Drama eklemek için ağzını bile açmış baksanıza!
4
James Vodicka'nın yükselişi
James Vodickanın yükselişi
Resifi'ndeki Heron Adası yakınında bir deniz kaplumbağası nefes almak için yüzeye çıkar.
5
Mat Rick
Mat Rick
Mat Rick, "New York şehrine uçmak, özellikle şanslı olunca ve ikonik ufuk çizgisine bir bakış attığınızda, mükemmel bir deneyime dönüşebilir" diyerek bu çarpıcı fotoğrafı paylaştı.
6
Anuroop Krishnan
Anuroop Krishnan
Anuroop Krishnan'ın çektiği fotoğrafta bir ağacın arkasından bakarken bir lemur yakalandı.
7
Rita Kluge
Rita Kluge
Fotoğrafı çeken Rita Kluge : 'Antarktika'daki son günümde son video güncellemem için çekimdeydim. Üç farklı leopar fokuyla yüzdüm!"
8
Enrico Pescantini
Enrico Pescantini
Enrico Pescantini, Ürdün'deki Petra kentinde bu muhteşem fotoğrafı yakaladı. Görüntüden bahsetti: Petra, Ürdün kayalarına oyulmuş 2.000 yıllık bir şehir, bir zamanlar İpek Yolu'na açılan bir kapı ve şimdi de dünyanın yedi harikasından biri. En iyi deneyim ise, tıpkı antik tüccarlar ve tüccarlar gibi geceleri pembe kente açılan kanyonda yürümektir. Yüzlerce mum yakıldığı görülüyor. Bu gerçekten unutulmaz bir an!
9
Marc Woo
Marc Woo
Bu resim Marc Woo tarafından çekildi: 'Ben öğlen saatlerinde Skytree'nin en üst güvertesindeydim, dışarıya baktığımda, Skytree'nin gölgesini fark ettim. Skytree'nin altında kaç ev olduğuna şaşırdım.

»      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:22 

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