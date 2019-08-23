Son Dakika Haberleri: İnci Sözlük kurucusu, katledilen Emine Bulut hakkında attığı utanç verici tweetlerle pes dedirtti!
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İnci Sözlük kurucusu, katledilen Emine Bulut hakkında attığı utanç verici tweetlerle pes dedirtti!

1 saat önce

İnci Sözlük'ün kurucusu olan Serkan İnci'nin, 10 yaşındaki kızı önünde eski eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut cinayeti ile ilgili attığı tweetler, okuyanları öfkeden deliye döndürdü.

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İnci Sözlük yazarından olay yaratan tweetler!
İnci Sözlük yazarından olay yaratan tweetler!
Kırıkkale'de bir cafede 10 yaşındaki kızıyla birlikte yemek yiyen Emine Bulut, 4 yıl önce boşandığı Fedai Baran tarafından yanında taşıdığı bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Kendisine sıfat dahi bulamadığımız Fedai Baran, "Bana çocuğumun yanında hakaret ve küfür etti. Yanımda gezdirdiğim bıçakla öldürdüm." açıklamasındaki pişkinliğiyle Türkiye'yi deli ederken; bir de üstüne Twitter'da konu hakkında esip gürleyen Serkan İnci'nin paylaşımları tuz biber oldu!
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İnci Sözlük'ün kurucusu olan Serkan İnci, cinayeti yumuşatıp aklamaya çalışır gibi attığı tweetlerle pes dedirtti.
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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda mevcut hukuksal yapıyı eleştirdi(!) ve erkeklerin çaresizce cinayet işlemek zorunda bırakıldığını ima etti.
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Nafaka konusunu gündeme getirdi.
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Kadın cinayetlerini lanetler gibi davranarak katilleri haklı çıkarmaya çalıştı.
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Kendisine tepkiler de gecikmedi elbette...
Kendisine tepkiler de gecikmedi elbette...
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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:03 
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YORUMLAR (11)
  • milas lı : adam haklıda bu ülkede menfaat var mı gerisi palavra adalet diyorsun eşitlik var nerede kadın ağzına geleni söyleyecek sen susacaksın şunu unutuyoruz ölen her zaman suçludur boşu boşuna kimse kimseyi öldürmez zevk olsun diye Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • TEMİZ KALP: Adam olayı kınıyor ama avrupa uyum yasalarının saçma sapan sonuçlarının vardığı noktayı mantıklı bir şekilde açıklıyor ..bin yıllık aile yapısına resmen dinamit konulmuş durumda Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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