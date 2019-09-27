İndirme rekoru kırıyor! İşte deprem anında hayatınızı kurtaracak uygulama

1 WhatsApp güzel ama internet olmadan çalışmıyor! WhatsApp dün İstanbullular'ın en büyük iletişim ağı oldu ama internet olmadan çalışan mesajlaşma uygulamaları afet zamanlarında kesilen iletişimi kurmak adına hayat kurtaracak cinsten. İşte o uygulamalardan biri son 24 saate binlerce telefona indirilmiş durumda.

2 Bridgefy Bridgefy, kullanıcılarına hemen her yerde internetsiz haberleşme sağlıyor.

3 Uygulama bluetooth üzerinden bluetooth erişim alanınızdaki başka bir cihaza bağlanıyor ve bu sayede her cihaz baz istasyonu görevi görüyor.

4 Başka bir deyişle uygulamayı ne kadar fazla kişi kullanırsa erişim ağı o oranda genişliyor.