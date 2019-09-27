Son Dakika Haberleri: İndirme rekoru kırıyor! İşte deprem anında hayatınızı kurtaracak uygulama
Son Dakika Fotogaleri

İndirme rekoru kırıyor! İşte deprem anında hayatınızı kurtaracak uygulama

21 dakika önce

İnternet olmadan çalışan uygulamalar afetlerde kesilen iletişimi kurmak adına hayat kurtarıyor. İşte indirme rekoru kıran o uygulamalardan biri...

1
WhatsApp güzel ama internet olmadan çalışmıyor!
WhatsApp güzel ama internet olmadan çalışmıyor!
WhatsApp dün İstanbullular'ın en büyük iletişim ağı oldu ama internet olmadan çalışan mesajlaşma uygulamaları afet zamanlarında kesilen iletişimi kurmak adına hayat kurtaracak cinsten. İşte o uygulamalardan biri son 24 saate binlerce telefona indirilmiş durumda.
2
Bridgefy
Bridgefy
Bridgefy, kullanıcılarına hemen her yerde internetsiz haberleşme sağlıyor.
3
Uygulama bluetooth üzerinden bluetooth erişim alanınızdaki başka bir cihaza bağlanıyor ve bu sayede her cihaz baz istasyonu görevi görüyor.
4
Başka bir deyişle uygulamayı ne kadar fazla kişi kullanırsa erişim ağı o oranda genişliyor.
5
Son 24 saate binlerce kullanıcının cebine giren uygulamanın hem iOS hem Android versiyonu bulunuyor.



Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Maltepe'nin incisiydi! Korkunç depremle sarsılan tarihi ada, sulara gömüldü! 25 saniye sallandı, 601 can aldı! İşte Türkiye'nin yaşadığı 23 büyük deprem Çatlaklar varsa dikkat! İşte binanızın depreme dayanıklı olmadığını gösteren 7 madde! Deprem sonrası telefon hatları neden kesildi? İşte yanıtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 12:55:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İndirme rekoru kırıyor! İşte deprem anında hayatınızı kurtaracak uygulama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]