İndirme rekoru kırıyor! İşte deprem anında hayatınızı kurtaracak uygulama

1
WhatsApp güzel ama internet olmadan çalışmıyor!
WhatsApp dün İstanbullular'ın en büyük iletişim ağı oldu ama internet olmadan çalışan mesajlaşma uygulamaları afet zamanlarında kesilen iletişimi kurmak adına hayat kurtaracak cinsten. İşte o uygulamalardan biri son 24 saate binlerce telefona indirilmiş durumda.
2
Bridgefy
Bridgefy, kullanıcılarına hemen her yerde internetsiz haberleşme sağlıyor.
3
Uygulama bluetooth üzerinden bluetooth erişim alanınızdaki başka bir cihaza bağlanıyor ve bu sayede her cihaz baz istasyonu görevi görüyor.
4
Başka bir deyişle uygulamayı ne kadar fazla kişi kullanırsa erişim ağı o oranda genişliyor.
5
Son 24 saate binlerce kullanıcının cebine giren uygulamanın hem iOS hem Android versiyonu bulunuyor.