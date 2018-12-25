İngiliz Basını Kıbrıslı Şermin'i Konuşuyor! Hayranları 'Beni Tutukla' Diye Yalvarıyor

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18 YAŞINDA POLİS AKADEMİSİNE KATILDI
9 yıl İngiltere'ye giden Şermin Kentmen, 18 yaşındayken polis akademisine katıldı.
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HEM POLİS MEMURU HEM INSTAGRAM FENOMENİ
Uzun yıllar polis memurluğu yapan Kentmen, şimdilerde Instagram fotoğrafları ve videolarıyla adından söz ettiriyor.
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Polislik kariyerinde, paylaşımlarını Twitter üzerinden yapan Kentmen, 12 saatlik gece vardiyalarına ve yoğun çalışma hayatına ara verip kendine odaklanmaya karar verdi.
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SPOR VİDEOLARI PAYLAŞIYOR
Bol bol spor yapıp yediklerine dikkat ederek vücudundaki kas oranını artıran Şermin, spordayken yaptığı paylaşımlarıyla Instagram'da tanınmaya başladı.
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TAKİPÇİ SAYISI GİTGİDE ARTIYOR
Şermin'in böylelikle kısa sürede takipçi sayısı artmaya başladı.
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TAKİPÇİLERİ "BENİ TUTUKLA" DİYOR
Hayranları, şimdilerde Şermin'e "beni tutukla" diye yorum yapıyor.