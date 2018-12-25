Son Dakika Haberleri: İngiliz Basını Kıbrıslı Şermin'i Konuşuyor! Hayranları 'Beni Tutukla' Diye Yalvarıyor

İngiliz Basını Kıbrıslı Şermin'i Konuşuyor! Hayranları 'Beni Tutukla' Diye Yalvarıyor

43 dakika önce

İngiltere 27 yaşındaki Kıbrıslı Şermin Kentmen'i konuşuyor. İngiltere'de polis memurluğu yapan Kentmen Instagram'daki pozları ve videolarıyla fenomene dönüştü.

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18 YAŞINDA POLİS AKADEMİSİNE KATILDI
18 YAŞINDA POLİS AKADEMİSİNE KATILDI
9 yıl İngiltere'ye giden Şermin Kentmen, 18 yaşındayken polis akademisine katıldı.
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HEM POLİS MEMURU HEM INSTAGRAM FENOMENİ
HEM POLİS MEMURU HEM INSTAGRAM FENOMENİ
Uzun yıllar polis memurluğu yapan Kentmen, şimdilerde Instagram fotoğrafları ve videolarıyla adından söz ettiriyor.
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Polislik kariyerinde, paylaşımlarını Twitter üzerinden yapan Kentmen, 12 saatlik gece vardiyalarına ve yoğun çalışma hayatına ara verip kendine odaklanmaya karar verdi.
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SPOR VİDEOLARI PAYLAŞIYOR
SPOR VİDEOLARI PAYLAŞIYOR
Bol bol spor yapıp yediklerine dikkat ederek vücudundaki kas oranını artıran Şermin, spordayken yaptığı paylaşımlarıyla Instagram'da tanınmaya başladı.
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TAKİPÇİ SAYISI GİTGİDE ARTIYOR
TAKİPÇİ SAYISI GİTGİDE ARTIYOR
Şermin'in böylelikle kısa sürede takipçi sayısı artmaya başladı.
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TAKİPÇİLERİ "BENİ TUTUKLA" DİYOR
TAKİPÇİLERİ BENİ TUTUKLA DİYOR
Hayranları, şimdilerde Şermin'e "beni tutukla" diye yorum yapıyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:33 

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