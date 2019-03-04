İngiliz Gençler, Newcastle Hipodromu'ndaki At Yarışını İzlerken Alkolün Dozunu Kaçırdı

HOVARDA KIZ ASLI:

KEŞKE BİZDE YAPABİLSEK AMA ALKOLE YAPILAN YENİ ZAMLAR İLE ZOR. YA NE İSTİYORSUNUZ BIRAKIN BİRAZ KAFAMIZI DAĞITALIM HAFTA SONLARI BİRAZ YAŞAYALIM YA... ALKOLDEN ALINAN VERGİLER KALDIRILSIN ALOOO... BENİ DUYAN VARMI.