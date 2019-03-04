İngiliz Gençler, Newcastle Hipodromu'ndaki At Yarışını İzlerken Alkolün Dozunu Kaçırdı
1 saat önce
Binlerce İngiliz öğrenci, Newcastle Hipodromu'nda düzenlenen at yarışı etkinliğinde alkolün dozunu kaçırdı. Kimi eğlenceden kendini yerlere attı, kimi fazla alkolden hastanelik oldu...
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Binlerce İngiliz öğrenci, Newcastle Hipodrom'unda düzenlenen yarış etkinlikleri için biraraya geldi ve çılgınca alkol içti.
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Kızlar vücutlarını ortaya çıkan dekolte kıyafetler giyerken, erkek çocuklar ise üç parçalı takım elbiseleriyle Peaky Blinders karakterlerine benziyordu .
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Gözler, nezih at yarışı izleyici kitlesine alışkınken, gençler deyimi yerindeyse şoku yaşattı. İlk yarış saat 5.30'da başladı, ancak yarım saat içinde kızlar dans etmeye başladı ve yalınayak dolaşmayı ve şarap şişelerine dalmayı seçti.
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Son yarış saat 8:00'de sona erdi, tribün ise gece kulübü gibi oldu.
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Yarış pisti personeli, saatlerce meşhur yarış pistine fırlatılan yüzlerce boş plastik bardak ve şişeyi toplamak için uğraştı.
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Yarış pistini daha iyi görebilmek için diğerleri plastik sandalyelerin üzerine çıkan alkollü genç kız, yere düştü.
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Acil yardım personeli tarafından ilk yardım için tekerlekli sandalyede götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:08
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