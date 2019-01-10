İngiliz Kadının Cildi, İçki İçtikten Sonra Kaynar Su Dökülmüş Gibi Yandı
1 saat önce
İngiltere Güney Yorkshire'da yaşayan 41 yaşındaki Cass Bowman, alkol içtikten sonra cildinde yanmalar ve nefes almada problem yaşadığı için alkolü azaltmak zorunda kaldı.
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Alkol tükettikten sonra cildi yanmaya başladı
İngiltere Güney Yorkshire'da yaşayan 42 yaşındaki Cass Bowman, alkol tükettikten sonra cildinin kaynar su dökülmüş gibi yandığını fark etti.
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Nefesi kesiliyor, konuşamıyordu!
Cass Bowman, ilginç bir şekilde içki içtiğinde alerjik bir yanma reaksiyonu alıyor. Bunun yanında bir de nefes problemi başlıyordu ve hiç çekilmez bir sorun haline geliyordu. Hatta nefesi öyle kesiliyordu ki konuşmasına bile yetmiyordu.
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Alkolden sonra hep bunu yaşıyor
Bowman, içki içince bacakları ve üst gövdesi üzerinde bu şekilde yanmalar meydana geliyor ve cildi yanıyormuş gibi hissediyor.
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Kızarıklıklar yüzünden acı hissediyor, cildine dokunamıyordu
Bowman çektiği çileyi şu şekilde dile getiriyor: Neredeyse bir yanık gibi acı hissettiriyordu. Hatta günlerce vücuduma dokunmakta zorlanıyordum. Kızaran bu bölgelerim oldukça hassastı. Nefesim kesiliyordu. Ölecek gibi hissediyordum.
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Eskiden tam bir parti insanı olduğunu söyleyen ve çok rahat 10 bardak alkol tüketen Bowman, artık alkolü bıraktığını, nadiren 1 bardak içip bıraktığını ve bu şekilde sorun yaşamadığını söylüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:10
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