İngiliz Parlamentosunu Çıplak Protestocular Bastı!
1 saat önce
İngiltere'de hararetli Brexit tartışmalarının yapıldığı sırada, 11 eylemci kıyafetlerini çıkardı, yarı çıplak olarak parlamento üyelerine sırtını dönüp, dans etmeye başladı.
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Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılamayan İngiltere'de gözler parlamentodaki oylamalara çevrilirken, beklenmedik bir sürpriz yaşandı. Parlamentoya giren çıplak göstericiler, kameralar önünde protesto gösterisi yaptı.
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'Extinction Rebellion-Yok oluş isyanı' adlı çevreci grubun kadın ve erkek üyeleri, büyük bir şaşkınlığa yol açtı.
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İklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen protestocular arasında 24 yaşında bir doğal hayat biyoloğu ile bir emekli öğretmen de bulunuyor.
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Gözaltına alınan göstericiler, daha sonra serbest bırakıldı.
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Gösteri sırasında konuşma yapan milletvekilleri ise, protestoya gülerek tepki verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:16
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