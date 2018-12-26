İngilizler Buz Gibi Havaya Aldırış Etmedi! Noel İçin Suya Atladılar
1 saat önce
İngiltere'de, Hristiyan aleminin en kutsal günlerinden biri olan Noel için buz gibi suya girdiler. Çılgın İngilizler soğuk havaya rağmen rahat tavırlarıyla bravo dedirtti.
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Tüm Hristiyanların büyük bir coşku ile kutladığı Noel, inanç gereği, ibadetler ile geçiriliyor. Ancak bu güne özel ibadetler dışında bazı gelenekler de mevcut. Onlardan en ilginci de İngiltere'de yapıldı.
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Sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında seyrederken, dışarı kalın giyinmeden çıkmak neredeyse imkansız. Ancak bu durum için bazı istisnalar da mevcut.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Hyde Park'da toplanan kalabalık, mayolarını giyerek kendilerini buz gibi suya attı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:33
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