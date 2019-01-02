İngilizler Buz Gibi Havaya Aldırış Etmedi! Yeni Yılın Gelişini Böyle Kutladılar
1 saat önce
Binlerce İngiliz, yeni yılın ilk gününü İngiltere Güney Galler'deki Barry Adası'nda buz gibi suya girerek kutladı.
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Tüm Hristiyanların büyük bir coşku ile kutladığı Noel, inanç gereği, ibadetler ile geçiriliyor. Ancak bu güne özel ibadetler dışında bazı gelenekler de mevcut. Onlardan biri de buz gibi suya girip yüzmek!
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İngiltere'de binlerce kişi, Güney Galler'deki Barry Adası'nda kendini suya atarak cesaretini gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:09
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