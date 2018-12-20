Son Dakika Haberleri: Noel Kutlamaları Sokaklara Taştı! Alkolün Etkisiyle Kendinden Geçen İngilizlerden İlginç Kareler

Noel Kutlamaları Sokaklara Taştı! Alkolün Etkisiyle Kendinden Geçen İngilizlerden İlginç Kareler

2 saat önce

Her noel zamanı İngiltere'nin dört bir yanında yaşanan ilginç manzaralar bu sene de objektiflere yansıdı.

1
Eğlence düşkünü İngilizler, 2019'u karşılamak için yine barlarda ve gece kulüplerinde toplandı. Alkol fazla kaçıranların kimileri iğrenç görüntüler sergilerken, kimileri de düştükleri komik durumlar sebebiyle güldürdü.
2
Alkolün etkisiyle kendinden geçenler, banklarda yeşil alanlarda merdivenlerde kaldırımlarda uyuya kalanlar, yollarda yuvarlananlar objektiflere takıldı.
3
Kimi şahıslar aldıkları aşırı alkolün etkisiyle gülünç manzaralara imza attı.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

»      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:11 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Diğer Galeriler

İşte Benim Stilim'in Diskalifiye Edilen Azeri Yarışmacı Pilot Oldu! Son Hali İnanılmaz Ünlü Oyuncular Aşırı Avlanmaya Tepki Çekmek İçin Soyundu Bu Köyde Sadece 40 Ölü Yaşıyor! Fearless Awards, 2018 Yılının En İyi Düğün Fotoğraflarını Seçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 13:48:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Noel Kutlamaları Sokaklara Taştı! Alkolün Etkisiyle Kendinden Geçen İngilizlerden İlginç Kareler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]