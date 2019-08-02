Son Dakika Haberleri: İngiltere güzelinin mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
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İngiltere güzelinin mesleğini duyan şaşıp kalıyor!

1 saat önce

Katıldığı güzellik yarışmasında İngiltere güzeli seçilen 23 yaşındaki Hindistan asıllı Bhasha Mukherjee'nin mesleğini duyan hayrete düşüyor.

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İngiltere'nin Derby şehrinde yaşayan 146 IQ'lu Hintli Bhasha Mukherjee, katıldığı güzellik yarışmasında İngiltere güzeli seçildi.
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5 dil bilen ve IQ'su 146 olan Bhasha, güzellik yarışmasında birinci olmasının üzerinden birkaç saat geçtikten sonra Pilgrim Hastanesi'nde işe başladı.
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Mukherjee, dokuz yaşındayken ailesi ile beraber İngiltere'ye yerleşti. Tıp fakültesini bitirdikten sonra Nottingham Üniversitesi'nde Cerrahlık eğitimine başladı.
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Miss England'ın galibi olan Bhasha, ödül olarak Miss World yarışmasına katılacak ve Mauritius'a bir tatil yapacak.
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Bhasha Mukherjee başarısıyla ilgili şunları söyledi: Bazı insanlar güzellik yarışmasına katılan kızların, boş kafalı olduğunu düşünüyor ama yanılıyor. Sadece güzel olduğumuz için, bir şeyleri kanıtlamak için oraya çıkıyoruz.
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Bhasha şunları ekledi: Şu anda oldukça heyecanlı ve mutluyum aynı zamanda biraz stresli. Çünkü hastanede işbaşı yapmak için sabah 4'te trene binmem gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi: 02.08.2019 05:37 
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YORUMLAR (1)
  • Yorumlayan-Dayı: takdir ettim doğrusu bizimkiler bu durumlarda kıçı başı ayrı oynardı para uğruna o sanatçı senin bu sanatçı benim geceler bizim kafasıyla gezerdi. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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