İngiltere güzelinin mesleğini duyan şaşıp kalıyor!

1 İngiltere'nin Derby şehrinde yaşayan 146 IQ'lu Hintli Bhasha Mukherjee, katıldığı güzellik yarışmasında İngiltere güzeli seçildi.

2 5 dil bilen ve IQ'su 146 olan Bhasha, güzellik yarışmasında birinci olmasının üzerinden birkaç saat geçtikten sonra Pilgrim Hastanesi'nde işe başladı.

3 Mukherjee, dokuz yaşındayken ailesi ile beraber İngiltere'ye yerleşti. Tıp fakültesini bitirdikten sonra Nottingham Üniversitesi'nde Cerrahlık eğitimine başladı.

4 Miss England'ın galibi olan Bhasha, ödül olarak Miss World yarışmasına katılacak ve Mauritius'a bir tatil yapacak.



5 Bhasha Mukherjee başarısıyla ilgili şunları söyledi: Bazı insanlar güzellik yarışmasına katılan kızların, boş kafalı olduğunu düşünüyor ama yanılıyor. Sadece güzel olduğumuz için, bir şeyleri kanıtlamak için oraya çıkıyoruz.

6 Bhasha şunları ekledi: Şu anda oldukça heyecanlı ve mutluyum aynı zamanda biraz stresli. Çünkü hastanede işbaşı yapmak için sabah 4'te trene binmem gerekiyor.

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