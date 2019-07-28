İngiltere'nin Çankırılı başbakanının Türkiye'de yaşayan amcası konuştu!

1 Geçmişte vatan hainliği sebebiyle, İzmit halkı tarafından linç edilerek öldürülen Ali Kemal'in torunu olan Boris Johnson, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.



2 Kökleri Çankırı'ya uzanan Johnson'ın, Türkiye'de yaşayan amcası Sinan Kuneralp İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden olan Daily Mail'e konuştu.

3 Boris'in dünyanın en önemli 10 insanından biri olmasının çok heyecan verici olduğunu söyleyen Kuneralp, ''Onun karşısında Brexit gibi zor bir görev var. Onun için hem mutluyum hem de mutsuzum çünkü kimsenin teşekkür etmeyeceği bir iş yapıyor ve karşısında zor bir görev var. Onun yapacağı iş bir süper insan görevi fakat yaparsa bir siyasi dahi olarak anılacak. Boris'in kardeşi Jo Johnson da harika bir devlet adamı ve Boris'ten sonra başbakan olabilir" dedi.



4 Boris'in adının sık sık bir kadınla anılmasını hatırlatan amca Kuneralp, Boris'in bu özelliğini büyük büyük babasından aldığını söyledi.

5 "Bence bu aile geleneği. Benim dedem ve onun büyük büyük dedesi tam bir çapkındı. Boris her zaman akıllı ve güzel kadınlara ilgi duydu ve bu hepimizde olan bir durum" ifadesini kullandı.



6 Kuneralp, Boris'in yeni görev tanımını ise "Boris'in önünde iki yol var, ya harika bir başbakan olacak ya da başarısız olacak. Umarım şimdi olduğu kadar dogmatik olmaz ve pragmatik olur ve gelişir. Eğer değişmezse tarihin en kötü başbakanı olabilir. Provokatif olmayı seviyor ve bu özelliğini büyük büyük babasından almış, dikkatli olması gerek" olarak yorumladı.

7 Boris Johnson ile en son 2016 yılının sonbaharında görüştüğünü belirten Kuneralp, "En son İstanbul'da bir araya gelmiştik ve çok eğlenmiştik. Çok komik ve çekici biri. Yemekten sonra eşim Rukiye Boris'e döndü ve 'Kariyerinde bir siyasetçi değil bir komedyen olmalısın, çok başarılı olursun' dedi. Bundan hoşlanıp hoşlanmadığını bilmiyorum."

8 Kuneralp, 1980'lerde Johnson'ı o dönemdeki kız arkadaşıyla birlikte İstanbul'daki evinde ağırladığını da sözlerine ekledi.



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