Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin çılgın Başbakanı, göreve gelir gelmez ev değiştirdi! Sebebi şaşırttı
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İngiltere'nin çılgın Başbakanı, göreve gelir gelmez ev değiştirdi! Sebebi şaşırttı

1 saat önce

İngiltere'nin gafları ve skandallarıyla gündemden düşmeyen yeni başbakanı Boris Johnson, başbakan olduktan sonra eski eşi Marina Wheeler ile kaldığı evi satıp, kız arkadaşı ile 1,3 milyon pound değerindeki bir yalıya taşındı. Boris Johnson'ın komşularıyla anlaşamadığı, hatta komşularının Boris Johnson'ın taşınması için bahçe kapılarına çeşitli afişler astığı iddia edildi.

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İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson, yalnızca siyasi kariyeriyle değil özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
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Johnson, başbakan olduktan sonra eski eşi Marina Wheeler ile kaldığı evi satıp, sevgilisi Carrie Symonds ile Londra'da bulunan 1,3 milyon değerindeki bir yalıya taşındı.
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Boris Johnson'ın yine sevgilisiyle yaşadığı eski evinin komşuları, Johnson ve sevgilisinin taşınmasından epey mutlu olduklarını söylediler.
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Eski evinde komşularının hiç hoşlanmadığı bir ev sahibi olan Johnson, sık sık oradan taşınması için protesto ediliyor ve uygunsuz hareketlerinden dolayı site sakinleri tarafından uyarılıyordu.
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Birçok komşusu, Boris'in gerçekten katlanılmaz biri olduğunu iddia ediyor.
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Boris'in yeni evi, 2000 metre kare üzerine kurulu bir alanda bulunuyor.
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Üç katlı yalıda dört büyük yatak odası, geniş yaşam alanları ve iki banyo bulunuyor.
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Dört yatak odalı mülk, Güney Londra'nın yeşil bir bölgesinde yer alıyor.
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2.000 metrekarelik kırmızı tuğlalı mülk, Carrie'nin Camberwell'deki dairesine 1,6 km'den daha kısa bir mesafede bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:08 
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