İngiltere'nin çılgın Başbakanı, göreve gelir gelmez ev değiştirdi! Sebebi şaşırttı

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İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson, yalnızca siyasi kariyeriyle değil özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
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Johnson, başbakan olduktan sonra eski eşi Marina Wheeler ile kaldığı evi satıp, sevgilisi Carrie Symonds ile Londra'da bulunan 1,3 milyon değerindeki bir yalıya taşındı.
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Boris Johnson'ın yine sevgilisiyle yaşadığı eski evinin komşuları, Johnson ve sevgilisinin taşınmasından epey mutlu olduklarını söylediler.
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Eski evinde komşularının hiç hoşlanmadığı bir ev sahibi olan Johnson, sık sık oradan taşınması için protesto ediliyor ve uygunsuz hareketlerinden dolayı site sakinleri tarafından uyarılıyordu.
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Birçok komşusu, Boris'in gerçekten katlanılmaz biri olduğunu iddia ediyor.
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Boris'in yeni evi, 2000 metre kare üzerine kurulu bir alanda bulunuyor.
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Üç katlı yalıda dört büyük yatak odası, geniş yaşam alanları ve iki banyo bulunuyor.
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Dört yatak odalı mülk, Güney Londra'nın yeşil bir bölgesinde yer alıyor.
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2.000 metrekarelik kırmızı tuğlalı mülk, Carrie'nin Camberwell'deki dairesine 1,6 km'den daha kısa bir mesafede bulunuyor.