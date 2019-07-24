İngiltere'nin çılgın Başbakanı, göreve gelir gelmez ev değiştirdi! Sebebi şaşırttı

1 İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson, yalnızca siyasi kariyeriyle değil özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

2 Johnson, başbakan olduktan sonra eski eşi Marina Wheeler ile kaldığı evi satıp, sevgilisi Carrie Symonds ile Londra'da bulunan 1,3 milyon değerindeki bir yalıya taşındı.

3 Boris Johnson'ın yine sevgilisiyle yaşadığı eski evinin komşuları, Johnson ve sevgilisinin taşınmasından epey mutlu olduklarını söylediler.

4 Eski evinde komşularının hiç hoşlanmadığı bir ev sahibi olan Johnson, sık sık oradan taşınması için protesto ediliyor ve uygunsuz hareketlerinden dolayı site sakinleri tarafından uyarılıyordu.



5 Birçok komşusu, Boris'in gerçekten katlanılmaz biri olduğunu iddia ediyor.

6 Boris'in yeni evi, 2000 metre kare üzerine kurulu bir alanda bulunuyor.

7 Üç katlı yalıda dört büyük yatak odası, geniş yaşam alanları ve iki banyo bulunuyor.

8 Dört yatak odalı mülk, Güney Londra'nın yeşil bir bölgesinde yer alıyor.

9 2.000 metrekarelik kırmızı tuğlalı mülk, Carrie'nin Camberwell'deki dairesine 1,6 km'den daha kısa bir mesafede bulunuyor.

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