Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin parti müdavimleri yine eğlenceye doyamadı! Alkolün dozu kaçınca ortalık karıştı
Son Dakika Fotogaleri

İngiltere'nin parti müdavimleri yine eğlenceye doyamadı! Alkolün dozu kaçınca ortalık karıştı

42 dakika önce

İngiltere'de her yıl gerçekleşen ve 3 günlük tatilin başlangıcı kabul edilen Bank Holiday kutlamalarında, İngiliz parti müdavimleri yine kendilerini sokaklara attı. Kutlamalarda alkolün dozu kaçınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

1
İngiltere'de her yıl gerçekleşen ve İngilizler için 3 günlük bir tatilin başlangıcı kabul edilen 'Bank Holiday' kutlamalarında, onlarca parti müdavimi sokaklara döküldü.
2
Kutlamalara erken başlayan İngilizler, gece kulüpleri ve diğer eğlence mekanlarını tıka basa doldurdu.
3
Farklı şehirlerde gerçekleşen kutlamalarda, aşırı alkol alan İngiliz gençleri, ortaya ilginç görüntüler çıkmasına neden oldu.

4
İşte o görüntüler:
İşte o görüntüler:
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(Fotoğraflar: NB PRESS LTD)



Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Yalnızca bir avucu bile istenmeyen kilolara savaş açıyor, yorgunluğu def ediyor! Antarktika kıtasının fotoğrafını çekene 100 bin lira! Güven Bana'ya damga vuran olay! Müge Anlı ayrılmak üzere olan çifti barıştırdı 6 yıldır komadaydı, mucize şekilde uyandı! Ağzından çıkan ilk cümle yüreklere dokundu Her gün 20 saniye uygulayın yüzünüzdeki kırışıklıklardan kurtulun!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 10:58:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin parti müdavimleri yine eğlenceye doyamadı! Alkolün dozu kaçınca ortalık karıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]