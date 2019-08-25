İngiltere'nin parti müdavimleri yine eğlenceye doyamadı! Alkolün dozu kaçınca ortalık karıştı
42 dakika önce
İngiltere'de her yıl gerçekleşen ve 3 günlük tatilin başlangıcı kabul edilen Bank Holiday kutlamalarında, İngiliz parti müdavimleri yine kendilerini sokaklara attı. Kutlamalarda alkolün dozu kaçınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
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İngiltere'de her yıl gerçekleşen ve İngilizler için 3 günlük bir tatilin başlangıcı kabul edilen 'Bank Holiday' kutlamalarında, onlarca parti müdavimi sokaklara döküldü.
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Kutlamalara erken başlayan İngilizler, gece kulüpleri ve diğer eğlence mekanlarını tıka basa doldurdu.
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Farklı şehirlerde gerçekleşen kutlamalarda, aşırı alkol alan İngiliz gençleri, ortaya ilginç görüntüler çıkmasına neden oldu.
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25.8.2019 10:58:03. #1.12#
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