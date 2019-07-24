İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu! İşte kökleri Çankırı'ya uzanan Boris Johnson'ın sıra dışı hayatı

1 İngiltere'de, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Boris Johnson, gafları ve skandallarıyla dolu hayatıyla en az Trump kadar sıra dışı bir lider.

2 55 yaşındaki Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

3 Bilindiği üzere Ali Kemal, İzmit'te halk tarafından linç edilerek öldürülmüştü.

4 Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

5 Eski bir gazeteci olan Boris Johnson'ın siyasi kariyeri ise 2001'de milletvekili seçilmesiyle başladı.



6 Başbakan Theresa May'in hükümetinde yaklaşık iki yıl dışişleri bakanı olan Johnson, 9 Temmuz 2018'de istifa etti.

7 Johnson, Oxford Üniversitesi'ni bitirip gazeteci oldu.

8 Haberlerde gerçekleri çarpıttığı için görevinden alındığı da oldu.

9 Müslüman kadınların peçe takmasının baskıcı bir uygulama olduğunu düşünen Johnson, ''İnsanların posta kutusu gibi dolaşması akıl alır gibi değil'' yorumuyla yine tüm tepkileri üzerine çekmişti.

10 Sıra dışı uslübu onu siyasette de popüler bir hale getirdi.

11 Gazeteciliğin ardından Muhafazakar Parti milletvekili oldu.

12 Fakat özel hayatı, sık sık siyasi kariyerini gölgede bıraktı.

13 Bir dönem evliyken, başka bir kadınla aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Johnson'a bu iddialar sorulduğunda yalan söylediği için partideki görevinden alındı.

14 Evlilik dışı ilişki haberleri sonrası eşi Marina'dan boşandı.

15 2008'de Londra'nın Belediye Başkanı oldu. 2012'de de seçimi kazandı ve ülkenin en tanınan siyasileri arasına girdi.

16 Brexit referandumu öncesi AB'den ayrılmayı destekleyen Johnson, hükümeti kurmakla görevlendirilecek.

17 İngiltere'nin yeni başbakanı olarak Brexit'i müzakere edecek...