Son Dakika Haberleri: İnsanları 'Peygamberim' Diye Kandırıp, Herkesten 30 Euro Alıyor

İnsanları 'Peygamberim' Diye Kandırıp, Herkesten 30 Euro Alıyor

1 gün önce

Karayipler Haiti'de yaşayan Mackenson Dorilas, hastalıkları iyileştirdiğini ve peygamber olduğunu iddia ederek insanlardan para koparan adam olay yarattı.

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Haiti'de yaşayan Mackenson Dorilas, tedavisi olmayan hastalıkları iyileştirdiğini ve ölülere hayat verdiğini öne sürerek olay yarattı.
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Kendisini peygamber olarak adlandıran Mackenson Dorilas'a ülkede çok sayıda kişi saygı duyuyor ve ondan medet umuyor.
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Mackenson Dorilas'ın iddialarını araştırmak isteyen France 24 televizyonu, Haiti'ye gitti.
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Haiti'deki iç karışıklık sebebiyle röportaj teklifini geri çeviren Mackenson, gazetecilerle mesajlaşarak iletişim kurmayı tercih ediyor.
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Mackenson genç bir çiftin kendisine kötü ruhtan arınma şikayeti için başvurduğunu, çiftin çocuklarının lanetlendiğini tespit ettiğini ve iki gün sonra çocuğun yaşamını yitirdiği söylüyor.
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Ölüleri canlandırabildiğini öne süren Mackenson, çocuğun doğal olarak öldüğünü ve bu sebeple onu yaşama geri getiremediğini belirtiyor.
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Mackenson yalnızca doğaüstü nedenlerle yaşamını yitirenleri tekrar canlandırabileceğini ifade ediyor. Mackenson ile acil olarak görüşmek ve ondan çare bulmak isteyen kişilerden yaklaşık 30 euro ücret alınıyor.
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Mackenson'ın 90 bin takipçili bir Facebook hesabı da bulunuyor. Ayinlerini canlı olarak Facebook'tan yayınlayan 32 yaşındaki Mackenson, 15 yaşında tanrının kendisini peygamber olarak seçtiğini öne sürüyor.

»      Haber Yayın Tarihi : 17.12.2018 12:11 

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YORUMLAR (31)
  • zeynep: Allah hakikati arayana gösterir.kendi heva hevesini terk etmiyerek dinde yer bulmaya çalışanlar bunun gibi farklı yollara baş vuruyorlar. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • KAOS: İSLAM DİNİNİ MÜSLÜMANLARI BEĞENMEYE BURALARA YORUM ATAN BAZI TİPLER VAR ONLAR İÇİN İYİ BİR ALTERNATİF İŞTE MÜSLÜMANLARI BEĞENMİYORLAR YA BAK HAZIR PEYGAMBER OLDUĞUNU İDDİA EDEN BİR TİP ÇIKMIŞ KOŞSUNLAR BUNA Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ld: şaşırmayın bizdede var boyle tıpler bırı depremı doğya gonderır bırı azraılı elıyle gerı gonderır tıpler var bırı nasa dadı clencerı n vıdasını sokuş tıpler var ama ne hıkmetse hep somurulenler muslumanlar ıcın kılını kıpırtdatmayan tıpler bunlar Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır öğretmen: Keşke yazabilsen... 6 0 Yayından Kaldır
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