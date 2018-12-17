İnsanları 'Peygamberim' Diye Kandırıp, Herkesten 30 Euro Alıyor

1 Haiti'de yaşayan Mackenson Dorilas, tedavisi olmayan hastalıkları iyileştirdiğini ve ölülere hayat verdiğini öne sürerek olay yarattı.

2 Kendisini peygamber olarak adlandıran Mackenson Dorilas'a ülkede çok sayıda kişi saygı duyuyor ve ondan medet umuyor.

3 Mackenson Dorilas'ın iddialarını araştırmak isteyen France 24 televizyonu, Haiti'ye gitti.

4 Haiti'deki iç karışıklık sebebiyle röportaj teklifini geri çeviren Mackenson, gazetecilerle mesajlaşarak iletişim kurmayı tercih ediyor.

5 Mackenson genç bir çiftin kendisine kötü ruhtan arınma şikayeti için başvurduğunu, çiftin çocuklarının lanetlendiğini tespit ettiğini ve iki gün sonra çocuğun yaşamını yitirdiği söylüyor.

6 Ölüleri canlandırabildiğini öne süren Mackenson, çocuğun doğal olarak öldüğünü ve bu sebeple onu yaşama geri getiremediğini belirtiyor.

7 Mackenson yalnızca doğaüstü nedenlerle yaşamını yitirenleri tekrar canlandırabileceğini ifade ediyor. Mackenson ile acil olarak görüşmek ve ondan çare bulmak isteyen kişilerden yaklaşık 30 euro ücret alınıyor.