İnsanları 'Peygamberim' Diye Kandırıp, Herkesten 30 Euro Alıyor

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Haiti'de yaşayan Mackenson Dorilas, tedavisi olmayan hastalıkları iyileştirdiğini ve ölülere hayat verdiğini öne sürerek olay yarattı.
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Kendisini peygamber olarak adlandıran Mackenson Dorilas'a ülkede çok sayıda kişi saygı duyuyor ve ondan medet umuyor.
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Mackenson Dorilas'ın iddialarını araştırmak isteyen France 24 televizyonu, Haiti'ye gitti.
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Haiti'deki iç karışıklık sebebiyle röportaj teklifini geri çeviren Mackenson, gazetecilerle mesajlaşarak iletişim kurmayı tercih ediyor.
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Mackenson genç bir çiftin kendisine kötü ruhtan arınma şikayeti için başvurduğunu, çiftin çocuklarının lanetlendiğini tespit ettiğini ve iki gün sonra çocuğun yaşamını yitirdiği söylüyor.
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Ölüleri canlandırabildiğini öne süren Mackenson, çocuğun doğal olarak öldüğünü ve bu sebeple onu yaşama geri getiremediğini belirtiyor.
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Mackenson yalnızca doğaüstü nedenlerle yaşamını yitirenleri tekrar canlandırabileceğini ifade ediyor. Mackenson ile acil olarak görüşmek ve ondan çare bulmak isteyen kişilerden yaklaşık 30 euro ücret alınıyor.
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Mackenson'ın 90 bin takipçili bir Facebook hesabı da bulunuyor. Ayinlerini canlı olarak Facebook'tan yayınlayan 32 yaşındaki Mackenson, 15 yaşında tanrının kendisini peygamber olarak seçtiğini öne sürüyor.