Instagram'a 2018'de Katılan Ünlüler

"Pretty Woman", "Özel Bir Kadın", "En İyi Arkadaşımın Düğünü" gibi dünyaca ünlü romantik komedilerin yıldızı Julia Roberts Instagram'a temmuz 2018'de dahil oldu. Şu an için 4.1 milyon takipçiye sahip olan Roberts'ı, Türkiye'den Esra Erol, Özge Özpirinçci gibi ünlü isimler takip ediyor. Güzel yıldız ise Penelope Cruz ve Emma Robert'ı takip ediyor.

Prenses Eugenie

Prens Andrew ve Sarah Ferguson'un küçük kızları olan York Prensesi Eugenie'nin mart 2018'de açtığı hesapta 627 bin takipçisi var. Instagram hesabında tam ismi yerine unvanını kullanan prenses, şarkıcı Elle Goulding'i takip ediyor. Ayrıca Instagram'daki resmi kraliyet sayfaları olan "The Duke Of York" ve "The Royal Family" de takip ettikleri arasında.