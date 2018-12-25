Instagram'a 2018'de Katılan Ünlüler

1 Julia Roberts "Pretty Woman", "Özel Bir Kadın", "En İyi Arkadaşımın Düğünü" gibi dünyaca ünlü romantik komedilerin yıldızı Julia Roberts Instagram'a temmuz 2018'de dahil oldu. Şu an için 4.1 milyon takipçiye sahip olan Roberts'ı, Türkiye'den Esra Erol, Özge Özpirinçci gibi ünlü isimler takip ediyor. Güzel yıldız ise Penelope Cruz ve Emma Robert'ı takip ediyor.

2 Natalie Portman Leon'da "Mathilda" karakteri ile gönlümüze taht kuran dünyaca ünlü oyuncu Natalia Portman da Instagram'a geç girenlerden. Ocak 2018'de açtığı hesabıyla 3.4 milyon takipçi sayısına erişen Portman, magazin dünyasından Leonardo Dicaprio ve Beyonce'u takip ederken beyaz sarayın siyahi başkanı Barack Obama'da takip ettikleri arasında. Ayrıca ünlü yıldızın NASA VE UNESCO'yu takip etmesi de dikkatlerden kaçmıyor.

3 Tom Cruise Artık bir klasik haline gelen "Görevimiz Tehlike'nin" cesur kahramanı Tom Cruise da senenin başında Instagram'a üye olanlardan. Ocak 2018 'de hesabını açan yakışıklı oyuncu, 2.8 milyon takipçisine setten ve filmden kareler paylaşmayı da ihmal etmiyor. Ben Stiller, Robert Downey Jr., Cameron Diaz gibi Hollywood yıldızlarının yanı sıra ünlü talk show sunucusu Jimmy Fallon'ı da takip ediyor.

4 Nicole Kidman Eski eşi Tom Cruise gibi Nicole Kidman da Instagram'ı ocak 2018'de açtı. Eski eşiyle aynı anda açtığı hesabında 2.7 milyon takipçisi var. "Gözleri Tamemen Kapalı" filmiyle bilinen güzel oyuncu, Cindy Crawford, Lady Gaga, Taylor Swift, Zac Efron, Hugh Jackman ve Kim Kardashian gibi ünlüleri takibine aldı.

5 Joe Bidan Eski Amerikan Senato Başkan Yardımcısı Joe Biden, "Instagram için hiçbir zaman geç değildir" diyerek 76 yaşında üye oldu. 1.1 milyon takipçiye erişen Biden, hesabında politik isimleri takip ediyor. Kendisinin senato başkan yardımcısı olduğu dönemde ABD başkanı olan Barack Obama'yı ve eşi Michelle Obama'yı takip eden Biden, müzik dünyasından da Lady Gaga'yı da takip ediyor.

6 Jake Gyllenhaal Joe Biden ile aynı takipçi sayısına sahip Jake Gyllenhaal, daha yeni Instagram'ı keşfedenlerden. 2018'in son günlerinde Aralık ayında Instagram ailesine katılan Gyllenhaal, kendi ile "Aşk Sarhoşu" filminde oynayan Anna Hathaway'ı takip etmesinin yanı sıra Blake Lively, Beyonce ve Maroon 5'ın solisti Adam Lavine'ı da takibine aldı.

7 Prenses Eugenie Prens Andrew ve Sarah Ferguson'un küçük kızları olan York Prensesi Eugenie'nin mart 2018'de açtığı hesapta 627 bin takipçisi var. Instagram hesabında tam ismi yerine unvanını kullanan prenses, şarkıcı Elle Goulding'i takip ediyor. Ayrıca Instagram'daki resmi kraliyet sayfaları olan "The Duke Of York" ve "The Royal Family" de takip ettikleri arasında.

8 Macaulay Culkin "Evde Tek Başına" serisi ile hafta sonlarımızı ve yılbaşı akşamlarımızı renklendiren Macaulay Culkin, Instagram'ı 38 yaşında mart 2018'de keşfetmiş görünüyor. 595 bin takipçisi olan Culkin, Emilia Clarke'ın da dahil olduğu 24 kişiyi takip ediyor.

9 Demi Moore 1990'larda adı "Hayalet", "Striptiz", "Birkaç İyi Adam" gibi filmlerle anılan güzel yıldız, Instagram'da kendine Ekim 2018'de 125bin takipçi ile yer buldu. Eski eşi Ashton Kutcher ile takipleşmedikleri görülen Moore, Cindy Crawford, Ricky Martin, Eva Mendes ve Anthony Hopkins ile takipleşiyor.