Instagram'a Bomba Özellik Geliyor! Artık Tek Tuşla Fotoğraftaki Sizin Olacak

1 Dünyanın önde gelen uygulamalarından Instagram, test aşamasında olan bir özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor.

2 Kullanıcılar, artık doğrudan Instagram üzerinden sipariş verip istediği bir ürünü satın alabilecek.



3 Her gün milyonlarca kullanıcının aynı anda girdiği Instagram, artık bir eğlence uygulaması olduğu kadar ciddi bir ticari gelir de yaratan platform halini aldı.

4 Bu ilgiyi olabildiğince değerlendirmek isteyen şirket ise bir süredir üzerinde çalıştığı 'Sipariş' özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

5 Aslında bugün görmeye başladığımız sponsorlu içeriklerde uygulama ve türevi platformlara Instagram üzerinden bir süredir doğrudan yönlendiriliyoruz.

6 Ancak 'Sipariş' özelliği işi bir adım daha öteye götürüyor ve doğrudan ürün satışının Instagram üzerinden yapılması söz konusu.