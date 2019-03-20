Instagram'a Bomba Özellik Geliyor! Artık Tek Tuşla Fotoğraftaki Sizin Olacak
6 saat önce
Milyonlarca aktif kullanıcısı olan Instagram, fenomenlere ve markalara ticari gelir yaratan bir platform halini aldı. Hal böyleyken beklenen oldu, kullanıcılar, artık doğrudan Instagram üzerinden sipariş verip istediği bir ürünü satın alabilecek.
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Dünyanın önde gelen uygulamalarından Instagram, test aşamasında olan bir özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor.
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Kullanıcılar, artık doğrudan Instagram üzerinden sipariş verip istediği bir ürünü satın alabilecek.
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Her gün milyonlarca kullanıcının aynı anda girdiği Instagram, artık bir eğlence uygulaması olduğu kadar ciddi bir ticari gelir de yaratan platform halini aldı.
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Bu ilgiyi olabildiğince değerlendirmek isteyen şirket ise bir süredir üzerinde çalıştığı 'Sipariş' özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
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Aslında bugün görmeye başladığımız sponsorlu içeriklerde uygulama ve türevi platformlara Instagram üzerinden bir süredir doğrudan yönlendiriliyoruz.
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Ancak 'Sipariş' özelliği işi bir adım daha öteye götürüyor ve doğrudan ürün satışının Instagram üzerinden yapılması söz konusu.
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Şirket, yeni özellikle ilgili henüz detayları paylaşmış değil; ancak karşınıza çıkacak bir ayakkabıyı beğenmeniz halinde hemen fotoğrafın alt kısmında yer alan 'Sipariş et' butonu imdadınıza koşacak. Bakalım Instagram'ın yeni özelliği ne zaman sunulacak ve kullanıcılardan beklenen ilgiyi görecek mi?
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:50
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