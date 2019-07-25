Son Dakika Haberleri: Instagram'dan korkunç uygulama! Anbean takip altındasınız
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Instagram'dan korkunç uygulama! Anbean takip altındasınız

44 dakika önce

Instagram, takipçilerinizin sizi konum servisinden takip edebileceği bir uygulama açıkladı.

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Sosyal medya kullanıcılarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Instagram, gün geçtikçe daha da popüler bir hale geliyor.
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Bu durum Instagram'ı kendisini geliştirmeye itiyor ve her geçen gün karşımıza daha da sıra dışı içeriklerle çıkmayı başarıyor.
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Ancak Instagram'ın son dönemlerde yayınladığı bir program, birçok etik tartışmayı da beraberinde getirdi.
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Yakın zamanda piyasaya sürülen 'Who is in Town' adlı uygulama, gizlilik ihlali yaptığı gerekçesiyle birçok Instagram kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı.
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Kullanıcı, uygulamayı indirdikten sonra uygulama tarafından Instagram'a yönlendiriliyor.
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Instagram hesabıyla Who Is In Town'a giriş yapan kullanıcı, takip ettiği kişilerin çevrimiçiyken ziyaret ettiği ve paylaştığı yerlerin haritasını görebiliyor. Bunun için takip edilen kişinin, telefonundaki konum özelliğinin açık olması yeterli.
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Üstelik, harita sürekli olarak güncelleniyor ve geçmişe ait konumlar da görüntülenebiliyor.
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Şimdiden birçok tartışmaya yol açan uygulamaya, tepki yağdığı kadar ilgi de oldukça büyük...


Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:09 
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