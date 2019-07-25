Instagram'dan korkunç uygulama! Anbean takip altındasınız

1 Sosyal medya kullanıcılarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Instagram, gün geçtikçe daha da popüler bir hale geliyor.

2 Bu durum Instagram'ı kendisini geliştirmeye itiyor ve her geçen gün karşımıza daha da sıra dışı içeriklerle çıkmayı başarıyor.

3 Ancak Instagram'ın son dönemlerde yayınladığı bir program, birçok etik tartışmayı da beraberinde getirdi.

4 Yakın zamanda piyasaya sürülen 'Who is in Town' adlı uygulama, gizlilik ihlali yaptığı gerekçesiyle birçok Instagram kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı.

5 Kullanıcı, uygulamayı indirdikten sonra uygulama tarafından Instagram'a yönlendiriliyor.

6 Instagram hesabıyla Who Is In Town'a giriş yapan kullanıcı, takip ettiği kişilerin çevrimiçiyken ziyaret ettiği ve paylaştığı yerlerin haritasını görebiliyor. Bunun için takip edilen kişinin, telefonundaki konum özelliğinin açık olması yeterli.

7 Üstelik, harita sürekli olarak güncelleniyor ve geçmişe ait konumlar da görüntülenebiliyor.