Instagram Fenomeni, Verdiği Kilolarla Bambaşka Birine Dönüştü

1 Yeni Zelandalı Ariana Omipi hayatı boyunca sağlıklı bir yaşam istedi ancak yemeklere olan bağımlılığı onu sürekli engelledi. Azmeden Ariana, 2014 yılında keto ve low karbonhidrat diyeti yaptı ve sadece 11 ayda 126 kilodan 68 kiloya düştü. Ama 2016 yılında tekrar kilo aldı. 2017 yılında yine zayıfladı. 2018 yılının başında tüm kilolarını geri aldı üstüne 10 kilogram eklendi.

2 Bu şekilde devam edemeyeceğini anlayan Ariana, 2018'in Mart ayında mide küçültme ameliyatı oldu.

3 Genç kadın ameliyat sonrası tekrardan düzenli yaşam için çaba göstermeye ve tekrardan spor yapmaya başladı.

4 Genç kadın öğünlerine dikkat etmeye ve fazla yememeye dikkat etti. Bir yılın sonunda Ariana tekrardan 68 kilo verdi.

5 Ariana, şimdi haftada iki kez 45 dakika boyunca kişisel bir eğitmenle çalışıyor ve kardiyo ile ağırlıklar kaldırıyor.

6 Ariana, sosyal medya hesabında tekrardan kilo verme hikayesini ve günlük öğünlerini paylaşmaya başladı.

7 Genç kadın "Bu yıl benim için fiziksel görünüm ve kilo kaybının çok ötesine dönüştü. Geleceğim konusunda heyecanlı ve mutluyum" diyerek mutluluğun da paylaştı.

8 İşte Ariana'nın ilham verici değişiminden kareler...

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