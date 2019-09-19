Instagram fenomenine şok! Ülkeye almayıp üstüne bir de nezarete attılar

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28 yaşındaki İngiliz Instagram fenomeni Lacey Montgomery-Henderson, diğer modeller ile birlikte 10 günlük bir çalışma için Tayland'a gidiyordu.
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Başkent Bangkok Havalimanı'nda polisler, Lacey Montgomery'in pasaportunun bazı sayfaları eksik olduğunu fark etti.
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Pasaport sayfalarının kesik olması şüphe yarattı ve Lacey Montgomery-Henderson 24 saat boyunca nezarathanede tutuldu.
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Lacey, hamam böcekleriyle çevrili bir hücreye atıldığını ve 24 saat boyunca orada tutulduğunu belirtti.
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Genç kadın kabus gibi saatlerin ardından çıkartıldı ve yaşadıklarını 300 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram'da anlattı.
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Lacey Montgomery-Henderson, pasaportunun üstüne 5 yıl önce sıvı döküldüğü için o sayfaları kestiğini söyledi.
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Henderson'ın, ülkeye girişine izin verilmedi ve 24 saat içinde İngiliz hava yollarına ait uçakla yetkililere teslim edilip İngiltereye geri yollandı.
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Pasaport sayfalarında hasar durumlarında yetkililerin kişiyi ülke dışına çıkarmama ve gözaltında tutma yetkisi bulunuyor.