Instagram Hesabı Silinince İsyan Etti: Hayat Kadınlığı Yapmak İstemiyorum

1 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Jessy Taylor, 113 bin takipçili Instagram hesabının kapatılmasına tepki olarak kamera karşısına geçip, hesabını geri vermeleri için deyimi yerindeyse yalvardı.

2 Taylor, para kazanmak için başka bir becerisi olmadığını belirtti.

3 Eskiden para karşılığı cinsel ilişkiye girerek geçindiğini ancak şimdi Instagram üzerinden para kazandığını kameralar önünde söyledi:

4 "Artık bunu yapmıyorum çünkü bütün paramı internetten kazanıyorum."

5 "O hayata geri dönmek istemiyorum."

6 "Benim hesabımı silmek isteyen ve bu videoyu gülerek izleyen insanlar, kendinizi benim yerime koyun! "

7 "Ailem beni terk etti. Tanıdığım herkes beni sırtımdan bıçakladı. 20 bin dolar borcum var istesem de üniversiteye gidemem!"

8 100 bin takipçim olmadan önce fast food restoranında çalışıyordum. Lütfen beni Instagram'a şikayet etmeyi bırakın! Emin olun son isteğim, evsiz bir hayat kadını olup sokakta uyuşturucu kullanmak.

9 Şu anki hayatımdan çok mutluyum. Bir işte çalışmama yardımcı olacak hiçbir özelliğim yok. Normal bir işte asla çalışamazdım."

10 Instagram hesabının hangi gerekçeyle kapandığını ise söylemedi.

11 ABD Florida'da yaşayan Jessy Taylor, 'duhitsjessy' kullanıcı adıyla yeniden Instagram hesabı açtı. Ancak yalnızca 3 bin civarında takipçiye ulaşabildi.

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