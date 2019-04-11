Son Dakika Haberleri: Instagram Hesabı Silinince İsyan Etti: Hayat Kadınlığı Yapmak İstemiyorum

Instagram Hesabı Silinince İsyan Etti: Hayat Kadınlığı Yapmak İstemiyorum

1 saat önce

Instagram'da 113 bin takipçisi olan hesabının kapandığını duyuran Jessy Taylor, başka bir becerisi olmadığını, eskiden hayat kadını olduğunu ve o günlere geri dönmek istemediğini hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlattı.

1
21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Jessy Taylor, 113 bin takipçili Instagram hesabının kapatılmasına tepki olarak kamera karşısına geçip, hesabını geri vermeleri için deyimi yerindeyse yalvardı.
2
Taylor, para kazanmak için başka bir becerisi olmadığını belirtti.
3
Eskiden para karşılığı cinsel ilişkiye girerek geçindiğini ancak şimdi Instagram üzerinden para kazandığını kameralar önünde söyledi:
4
"Artık bunu yapmıyorum çünkü bütün paramı internetten kazanıyorum."
5
"O hayata geri dönmek istemiyorum."
6
"Benim hesabımı silmek isteyen ve bu videoyu gülerek izleyen insanlar, kendinizi benim yerime koyun! "
7
"Ailem beni terk etti. Tanıdığım herkes beni sırtımdan bıçakladı. 20 bin dolar borcum var istesem de üniversiteye gidemem!"
8
100 bin takipçim olmadan önce fast food restoranında çalışıyordum. Lütfen beni Instagram'a şikayet etmeyi bırakın! Emin olun son isteğim, evsiz bir hayat kadını olup sokakta uyuşturucu kullanmak.
9
Şu anki hayatımdan çok mutluyum. Bir işte çalışmama yardımcı olacak hiçbir özelliğim yok. Normal bir işte asla çalışamazdım."
10
Instagram hesabının hangi gerekçeyle kapandığını ise söylemedi.
11
ABD Florida'da yaşayan Jessy Taylor, 'duhitsjessy' kullanıcı adıyla yeniden Instagram hesabı açtı. Ancak yalnızca 3 bin civarında takipçiye ulaşabildi.
12
13
14
15
16
17
18
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (15)
  • Kılçık: Yeni kazanç kapısı bulamıyor zavallı. Sosyal medya hesabı evden işe işten eve gidiyormuş. Şimdi umumhanemi çalışacak yani. O kadar takipçi ne olacak şimdi. Mesele büyük çözüm şart. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • 123: Başka bir iş yapamıyormuş... biraz alın teri akıtmak veya beyin çalıştırmak işine gelmiyor. içinde aşırı tembellik yatıyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Adınızı YazinSERKAN SERTYRAK: Çok çekici güzel bir kadınmış.Resimlerini görünce içime çektim Az sonra bir yorum kahve çekerim.Akşamlar ne çekerim bilmem Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • ahmet: herkes şikayet etsin şu mahlukuuu kolay yoldan para kazanmaya alışmış duygu sömürüsü yapıyo beter ol Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız


Diğer Galeriler

3 Yaşındaki Çocuk, Babasının İpad'ini 48 Yıllığına Kilitledi! Emekliye Müjde! Mayıs Ayında Bin Lira İkramiye Geliyor Dünyaca Ünlü Şarkıcı İsyan Etti: Hamile Değil, Tombulum! Estetik Operasyon Parası İçin, 23 Yaşındaki Kızını Erkeklere Pazarlıyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 12:48:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Instagram Hesabı Silinince İsyan Etti: Hayat Kadınlığı Yapmak İstemiyorum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]