Instagram'ın Beğeni Rekoru Kıran Fenomen Yumurtasının Kimliği Ortaya Çıktı

1 2018 yılı boyunca Instagram'da en çok beğeni alan fotoğrafların sahibi Kylie Jenner'dı. 18 milyon beğeniyle birinciliği elde eden Jenner'ın rekoru geçtiğimiz günlerde bir yumurta tarafından kırıldı.

2 Instagram rekorunu kırmak için World_record_egg kullanıcı adıyla açılan hesabın kim tarafından yönetildiği merak konusu oldu.

3 Instagram'ı bozan yumurtanın adı Eugene, yaratıcısı ise 29 yaşındaki Chris Godfrey adında bir reklamcı.

4 Reklamcı Chris Godfrey, ocak ayının başında Instagram'da en çok beğenilen gönderinin, sosyetik isimlerden Kylie Jenner'e ait olduğunu öğrendiğinde kendine bir meydan okuma oluşturdu. Godfrey'in sözleriyle "Bir yumurta kadar basit ve evrensel bir şey, bu rekoru kıracak kadar büyük olabilir miydi?" Godfrey, sadece dokuz gün içinde Kylie Jenner'in gönderisini Instagram'daki tahtından indirmeyi başardı. Orijinal yumurta gönderisi şu anda 52 milyon beğeniye sahip. Yumurtanın hesabını ise 10 milyon kişi takip ediyor.

5 Godfrey, yumurtayı seçme nedeni olarak ise yumurtanın herhangi bir dini, ırkı, ya da cinsiyeti olmamasını gösteriyor. O'na göre "Yumurta yumurtadır ve evrenseldir." Godfrey, The & Partnership adlı bir reklam ajansında çalışıyor. Reklam kampanyaları oluşturan, kampanyalara danışmanlık hizmeti veren bir isim olarak biliniyor.

6 Bir süredir çatladığı gösteren paylaşımlarına devam eden World_record_egg'in gerçek amacı belli oldu. Amerikan futbol şampiyonası finali Super Bowl'da gösterilen reklamda Amerikan futbol topuna dönüştürülmüş yumurta, Jenner'in rekorunu 52 milyon beğenilmeyle kırdıktan sonra strese girdiğini ve akıl sağlığını korumaya çalıştığını söyledi.