Instagram'ın Fenomen Güzeli Paylaştığı Eski Fotoğrafıyla Şoke Etti!
50 dakika önce
Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan 28 yaşındaki makyaj artisti Avustralyalı Brookelle McKenzie, paylaştığı eski fotoğrafıyla hayranlarını şoke etti.
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Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi olan Brookelle McKenzie, kendi kendini ifşa etti.
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Brookelle McKenzie, 14 yıl önceki fotoğrafını paylaşınca, eskiden de ünlü olduğu ortaya çıktı.
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Fotoğrafta, o dönemin gözde akımlarından "emo" imajıyla Brookelle McKenzie gözüküyor.
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Brookelle McKenzie, dönemin meşhur sitesi MySpace'te de "Brookelle Bones" adıyla bilinen biriydi.
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14 yıl sonra, eski kimliğini ilk kez takipçilerine duyurdu.
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Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan genç kadının takipçileri, bu ifşaya oldukça şaşırdı.
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Bir kısmı, o dönemki adıyla "Brookelle Bones"u eskiden de takip ettiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:37
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