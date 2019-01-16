Instagram'ın Playboy'u Dan Bilzerian, Çatıdan Çıplak Model Fırlattığı Evini Kiralığa Çıkarttı

Instagram'ın sınır tanımayan Playboy'u Dan Bilzerian, Los Angeles'daki evinden taşındı ve kiralık ilanı verdi. Takip edenler iyi bilir, evin çatısından havuza çıplak bir model attığı ev var ya işte o!

Babasının kurduğu ve yüksek bahisli poker salonlarında oyun oynayarak servetine servet katan Bilzerian, bikinili kadınlar, büyük silahlar ve pahalı süper araba ve yatlarla poz vererek kısa sürede dünyanın dikkatini çekti.

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Eğlence, kızlar ya da haz veren hiç bir ekstra 38 bin dolara dahil değil!

Bu evi kiralayıp da Dan Bilzerian'ı hayatı gibi bekliyorsanız boş bir umut. Ne yazık ki, herhangi bir eğlenceli içerik bu ücrete dahil değil. Aylık ücret sadece ev için yeni kiracı, sahibinin hedonistik (hazcı) yaşam tarzını örnekleyici hareketlerde bulunamaz.