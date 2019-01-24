Instagram'ın Yeni Akımı Yok Artık Dedirtiyor: Tüylerini Uzat, Selfie Patlat

1 Neden böyle bir akım var? Sebebi nedir? Nereden çıktı diyecek olursanız; aslında bu bir yardım kampanyası. Body Gossip adındaki bu kampanyada amaç eğitim için para toplamak. Kampanyaya katılan kızlar da oldukça saldırgan. The Independent'a konuşan bir İngiliz tıp öğrencisi yaz tatili için gittiği Amerika'da kadınların vücut tüyleri konusunda daha rahat olduklarını görüp kendisi de bunu uygulamış.

2 Vücut kılları kadar normal bir şey yok! 25 yaşındaki öğrenci şunları söylüyor: Tüm vücudunuzla gurur duymayı öğrenmelisiniz, vücut kılları kadar normal bir şey var mı? İnsanlar bunu nasıl göremiyorlar?

3 Genç kızlar bu durumun normal olduğunu algılamalı Bir başka aktivist ise şöyle diyor: Kadın tüylerini ne kadar az alırsa, bu işe uzun zaman harcayan genç kızlara da o kadar örnek olacak.

4 "Iııığğğ" dediğiniz duyar gibi oluyoruz. Bir sakinleşin. Moda filan olduğu yok aslında her şey Madonna'yla kızının başının altından çıktı.

5 Bakınız Madonna'nın kızı: Lourdes

6 Instagram'da #Januhairy etiketiyle paylaşılan birkaç kare...

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8 Daha fazla fotoğraf ve bilgi için instagram'da @janu_hairy adresini takip edebilirsiniz.

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