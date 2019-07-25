Son Dakika Haberleri: Instagram kraliçesinin tek bir fotoğraf paylaşımının bedeli dudak uçuklatıyor!
Son Dakika Fotogaleri

Instagram kraliçesinin tek bir fotoğraf paylaşımının bedeli dudak uçuklatıyor!

36 dakika önce

HopperHQ.com isimli sosyal medya analiz sitesi 2019 yılının Instagram zenginlerini açıkladı. Tek bir paylaşımla yıllarca çalışsak elimize geçmeyecek paraları Instagram'da tek fotoğraf paylaşarak kazanan o isimler ve paylaşım bedelleri...

1
Kylie Jenner - Takipçi sayısı: 141 milyon
Kylie Jenner - Takipçi sayısı: 141 milyon
Gönderi başına maliyet: 1.266.000 ABD dolar (7 milyon 236 bin lira)
2
Ariana Grande - Takipçi sayısı: 160 milyon
Ariana Grande - Takipçi sayısı: 160 milyon
Gönderi başına maliyet: 996.000 ABD doları (5 milyar 670 bin lira)
3
Cristiano Ronaldo - Takipçi sayısı: 176 milyon
Cristiano Ronaldo - Takipçi sayısı: 176 milyon
Gönderi başına maliyet: 975.000 ABD doları (5 milyar 773 bin lira)
4
Kim Kardashian West - Takipçi sayısı: 144 milyon
Kim Kardashian West - Takipçi sayısı: 144 milyon
Gönderi başına maliyet: 910.000 ABD doları (5 milyar 202 bin lira)
5
Selena Gomez - Takipçi sayısı: 153 milyon
Selena Gomez - Takipçi sayısı: 153 milyon
Gönderi başına maliyet: 886.000 ABD doları (5 milyar 65 bin lira)
6
Dwayne Johnson - Takipçi sayısı: 150 milyon
Dwayne Johnson - Takipçi sayısı: 150 milyon
Gönderi başına maliyet: 882.000 ABD doları (5 milyar 42 bin lira)
7
Beyonce Knowles - Takipçi sayısı: 130 milyon
Beyonce Knowles - Takipçi sayısı: 130 milyon
Gönderi başına maliyet: 785.000 ABD doları (4 milyar 488 bin lira)
8
Taylor Swift - Takipçi sayısı: 119 milyon
Taylor Swift - Takipçi sayısı: 119 milyon
Gönderi başına maliyet: 748.000 ABD doları (4 milyar 482 bin lira)
9
Neymar da Silva Santos Junior - Takipçi sayısı: 123 milyon
Neymar da Silva Santos Junior - Takipçi sayısı: 123 milyon
Gönderi başına maliyet: 722,000 ABD doları (4 milyar 123 bin lira)
10
Justin Bieber - Takipçi sayısı: 115 milyon
Justin Bieber - Takipçi sayısı: 115 milyon
Gönderi başına maliyet: 722.000 ABD doları (4 milyar 123 bin lira)


Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Jennifer Lopez'in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Tanınmaz halde Stranger Things'in asi Robin'i, galaya tarzıyla damga vurdu! Saddam döneminde katledilmişlerdi! Toplu mezar 16 yıl sonra ortaya çıktı İngiltere'nin çılgın Başbakanı, göreve gelir gelmez ev değiştirdi! Sebebi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 10:17:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Instagram kraliçesinin tek bir fotoğraf paylaşımının bedeli dudak uçuklatıyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]