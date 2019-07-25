Instagram kraliçesinin tek bir fotoğraf paylaşımının bedeli dudak uçuklatıyor!

1
Kylie Jenner - Takipçi sayısı: 141 milyon
Gönderi başına maliyet: 1.266.000 ABD dolar (7 milyon 236 bin lira)
2
Ariana Grande - Takipçi sayısı: 160 milyon
Gönderi başına maliyet: 996.000 ABD doları (5 milyar 670 bin lira)
3
Cristiano Ronaldo - Takipçi sayısı: 176 milyon
Gönderi başına maliyet: 975.000 ABD doları (5 milyar 773 bin lira)
4
Kim Kardashian West - Takipçi sayısı: 144 milyon
Gönderi başına maliyet: 910.000 ABD doları (5 milyar 202 bin lira)
5
Selena Gomez - Takipçi sayısı: 153 milyon
Gönderi başına maliyet: 886.000 ABD doları (5 milyar 65 bin lira)
6
Dwayne Johnson - Takipçi sayısı: 150 milyon
Gönderi başına maliyet: 882.000 ABD doları (5 milyar 42 bin lira)
7
Beyonce Knowles - Takipçi sayısı: 130 milyon
Gönderi başına maliyet: 785.000 ABD doları (4 milyar 488 bin lira)
8
Taylor Swift - Takipçi sayısı: 119 milyon
Gönderi başına maliyet: 748.000 ABD doları (4 milyar 482 bin lira)
9
Neymar da Silva Santos Junior - Takipçi sayısı: 123 milyon
Gönderi başına maliyet: 722,000 ABD doları (4 milyar 123 bin lira)
10
Justin Bieber - Takipçi sayısı: 115 milyon
Gönderi başına maliyet: 722.000 ABD doları (4 milyar 123 bin lira)