Son Dakika Haberleri: Instagram modelinin sevgilisiyle çıplak pozu takipçilerini kızdırdı
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Instagram modelinin sevgilisiyle çıplak pozu takipçilerini kızdırdı

1 saat önce

Paylaştığı fotoğraflarla binlerce beğeni alan Instagram modeli Jay Alvarrez, İtalyan manken sevgilisi Valentina Fradegrada ile çektiği çıplak ayna 'selfie'siyle takipçilerini kızdırdı.

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Instragram modeli Jay Alvarrez olay olacak bir selfie'ye imza attı.
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23 yaşındaki Alvarrez, cumartesi günü sevgilisiyle çırılçıplak bir selfie çekti ve Instragram hesabına koydu.
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615 bin beğeni aldı ama eleştiri yağmuruna tutuldu!
615 bin beğeni aldı ama eleştiri yağmuruna tutuldu!
Çiftin fotoğrafı 615 bin beğeni alsa da bu fotoğrafı eleştiri oklarının hedefinden çıkamadı. Alvarrez'in 6.3 milyon takipçisinden biri, "Dürüst olmak gerekirse mide bulandırıcı, bu kız için çok üzülüyorum" yazdı.
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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Bu kadını bir nesne olarak övmen üzücü. Onun kıymetini bilmemesi ise daha üzücü" yorumunda bulundu.
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Bir diğeri ise "Kız arkadaşını dünyaya bu şekilde nasıl gösteriyorsun" yazarak çifti 'beğeni azgınları' olarak nitelendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:28 
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