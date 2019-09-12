Instagram paylaşımıyla ortalığı karıştırmıştı, İşte dünyanın konuştuğu diplomat kızı!

1 Avrupa'da pek çok kişi Rusya'nın Peskov'un kızı aracılığıyla gizli bilgilere erişebileceğini öne sürmüştü.

2 Fransa'da hukuk ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim alan Peskova'nın stajının onaylandığını doğrulayan yetkililer ise genç kızın Savunma ve Güvenlik Alt Komitesinde staj yaptığını ancak hiçbir gizli belgeye ulaşımı olmadığını belirtmişti.

3 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, Kasım ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sokak gösterilerine katıldığını sosyal medya hesabından bu şekilde paylaşmıştı.

4 Babasından bile çok konuşulacak! Tüm dikkatleri üzerine çeken Peskova, bir anda takip edilen isim haline geldi. Dikkatleri üzerine çeken Peskova'nın Instagram'da takipçi sayısı 100 bine yaklaştı. Takipçileri Peskova'nın babasından çok konuşulacağını bile iddia etti.

5 Ajan mı? Ancak Avrupa'da pek çok komplo teorisyeni ise genç kızın 'ajan' olduğunu ve bu sayede kimliğini gizleyeceğini iddia ediyor.

6 Pek çok sponsorlu reklamda yer alan ve çekimlere katılan genç kız babasına yakınlığı ile biliniyor.

7 Peskova'nın paylaşımlarında Kremlin sözcüsü babası Peskov'la pek çok karesi yer alıyor.

8 İşte Elizaveta Peskova'nın o paylaşımları...

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