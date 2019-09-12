Son Dakika Haberleri: Instagram paylaşımıyla ortalığı karıştırmıştı, İşte dünyanın konuştuğu diplomat kızı!
Son Dakika Fotogaleri

Instagram paylaşımıyla ortalığı karıştırmıştı, İşte dünyanın konuştuğu diplomat kızı!

57 dakika önce

Geçtiğimiz sene Avrupa Parlamentosu'nda staj yapıp kriz çıkaran, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta, Instagram'da fenomen haline geldi.

1
Avrupa'da pek çok kişi Rusya'nın Peskov'un kızı aracılığıyla gizli bilgilere erişebileceğini öne sürmüştü.
2
Fransa'da hukuk ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim alan Peskova'nın stajının onaylandığını doğrulayan yetkililer ise genç kızın Savunma ve Güvenlik Alt Komitesinde staj yaptığını ancak hiçbir gizli belgeye ulaşımı olmadığını belirtmişti.
3
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, Kasım ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sokak gösterilerine katıldığını sosyal medya hesabından bu şekilde paylaşmıştı.
4
Babasından bile çok konuşulacak!
Babasından bile çok konuşulacak!
Tüm dikkatleri üzerine çeken Peskova, bir anda takip edilen isim haline geldi. Dikkatleri üzerine çeken Peskova'nın Instagram'da takipçi sayısı 100 bine yaklaştı. Takipçileri Peskova'nın babasından çok konuşulacağını bile iddia etti.
5
Ajan mı?
Ajan mı?
Ancak Avrupa'da pek çok komplo teorisyeni ise genç kızın 'ajan' olduğunu ve bu sayede kimliğini gizleyeceğini iddia ediyor.
6
Pek çok sponsorlu reklamda yer alan ve çekimlere katılan genç kız babasına yakınlığı ile biliniyor.
7
Peskova'nın paylaşımlarında Kremlin sözcüsü babası Peskov'la pek çok karesi yer alıyor.
8
İşte Elizaveta Peskova'nın o paylaşımları...
İşte Elizaveta Peskovanın o paylaşımları...
9
10
11
12
13
14
15



Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Diğer Galeriler

Eşiyle tartışan cani baba, 11 aylık bebeğini nehre atıp bara gitti Dünyanın en kalitelisi! İyileşmek isteyen başından aşağı avuç avuç döküyor Game of Thrones'un Sansa'sından olay itiraf: Kocam, kuliste dublörümü öpmeye çalıştı Evleneceksen Gel'in Solmaz'ı aldığı kilolarla sosyal medyanın diline düştü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 16:42:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Instagram paylaşımıyla ortalığı karıştırmıştı, İşte dünyanın konuştuğu diplomat kızı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]