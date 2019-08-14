İnternet kullanıcıları için büyük tehlike! Bir anda cinsel içerikli film yıldızı olabilirsiniz

1 Gün geçtikçe hayatımızda daha da yerini almaya başlayan yapay zeka, kötüye kullanıldığı takdirde ürkünç sonuçlara sebep olabiliyor.

2 Bunun en yakın örneği, yalnızca fotoğraflarla, sahte cinsel içerikli film dahi yaratabilen ''Deepfake'' isimli uygulama.

3 Özellikle kadınlar için büyük tehlike arz eden bu uygulama, videolara fotoğraflardan alınan yüzleri ekliyor ve fotoğraftaki kişiyi, gerçekten videoda yer alıyor gibi gösteriyor.

4 Fotoğrafta, ünlü oyuncu Gal Gadot'un yüzünün, cinsel içerikli bir film yıldızının yüzüne yerleştirildiğini görüyoruz. Videodaki görüntüyü, gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız.

5 Günümüzde insanların gittikçe artan özçekim alışkanlığına bakılırsa, bu uygulamayı kullanmayı bilen birinin, herhangi bir kadını veya erkeği, cinsel içerikli bir film yıldızının yüzüne kondurmasının kolaylığı kesinlikle tartışmaya kapalı.

6 Bu durum, sahte cinsel içerikli film endüstrisinin ortaya çıkmasına önayak olurken, uzmanlar bu tehlikenin varlığından çok etik olup olmadığını sorguluyor.

7 BBC'nin haberine göre Ctrl Shift Face isimli YouTube hesabından paylaşılan 2008 tarihine ait video, Deepfake tehlikesini bir kez daha gözler önüne seriyor.

8 Videoda, Bill Hader isimli komedyen, aktör Top Cruise ve Seth Rogen'ın taklidini yapıyor. O taklitler sırasında da Hader'ın yüzü, o anda taklitlerini yaptığı aktörlere dönüşüyor.

Yalnızca YouTube'da 3 milyon izlemeyi aşan video, Deepfake teknolojisinin tüyler ürperten gerçekliğinin sembolü haline geldi.

9 Kanalın kurucusu olan ve İngiliz Guardian gazetesine ismini Tom olarak açıklayan kişi de amacının, sahte haber ve görüntü çağının geleceği ile ilgili farkındalık yaratmak olduğunu söylüyor. Slovakya vatandaşı olan Tom, 3 ayda 20 deepfake videosu paylaştı.