iPhone Kullananlar Dikkat! Telefonunuz Dinleniyor
30 dakika önce
iOS 12.1 sürümündeki açık ortalığı ayağa kaldırdı. İddialara göre iOS 12.1 sürümlü cihazınızla Facetime üzerinden arama yaparsanız konuşmalarınızın dinlenmesine neden olabilir.
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Guardian'ın yaptığı yaptığı test sonucunda, sistem açığı sayesinde kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesinin mümkün hale gelmiş olabileceği açıklandı. Söz konusu iddianın doğru olduğunu milyonlarca okuruna duyurdu. Peki söz konusu sorun nasıl meydana geliyor?
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iOS 12.1 sürümünün yüklü olduğu bir iPad veya iPhone ile FaceTime üzerinden bir arama gerçekleştirdiğinizde, karşı tarafta iOS 12.1'li bir cihaza sahipse, aramanızı cevaplamasa bile onu dinleyebiliyorsunuz.
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Apple, görüntülü arama uygulaması FaceTime'da yer alan ve bir kullanıcının başka bir kullanıcıyı aradığında, aranan kullanıcı çağrıya yanıt vermeden aramayı yapan kullanıcıya ses gitmesine neden olan hatayı düzelteceğini duyurdu.
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Şu an için kullanıcılar açısından yapılabilecek en güvenli adım FaceTime'ın cihazlarında etkisiz hale getirmek.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:06
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