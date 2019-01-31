iPhone Kullananlar Dikkat! Telefonunuz Dinleniyor

1 Guardian'ın yaptığı yaptığı test sonucunda, sistem açığı sayesinde kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesinin mümkün hale gelmiş olabileceği açıklandı. Söz konusu iddianın doğru olduğunu milyonlarca okuruna duyurdu. Peki söz konusu sorun nasıl meydana geliyor?

2 iOS 12.1 sürümünün yüklü olduğu bir iPad veya iPhone ile FaceTime üzerinden bir arama gerçekleştirdiğinizde, karşı tarafta iOS 12.1'li bir cihaza sahipse, aramanızı cevaplamasa bile onu dinleyebiliyorsunuz.

3 Apple, görüntülü arama uygulaması FaceTime'da yer alan ve bir kullanıcının başka bir kullanıcıyı aradığında, aranan kullanıcı çağrıya yanıt vermeden aramayı yapan kullanıcıya ses gitmesine neden olan hatayı düzelteceğini duyurdu.