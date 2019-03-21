İrlandalı Fenomen, Türkiye'ye Tatile Geldikten Sonra Bağımlısı Oldu! Son Hali Korkutuyor

1 4 yıl önce Türkiye'ye gelen, yaz tatilini denize girerek ve güneşlenerek geçiren Hannah Winifred Tittensor, Eda Taşpınar'ın bronzluk hastalığına yakalandı. Eskiden bu ten renginde olan güzel fenomen son haliyle resmen korkutuyor.

2 Şimdi 22 yaşında olan Hannah Winifred Tittensor, haftada 3 gün 15'er dakika solaryuma giriyor.



3 Ten rengi aslında beyaz olan genç kadın, Melanotan adı verilen yasadışı maddeyi de vücuduna enjekte ediyor.

4 Bu sayede derisinin daha kara gözüktüğünü ifade ediyor.

5 Melanotanın bütün yan etkilerine rağmen, 23 yaşındaki sevgilisi de aynı maddeyi kullanıyor.

6 Kuzey İrlanda'nın merkezi Belfast'ta yaşayan Hannah, bu maddenin çok kötü yan etkileri olduğunu bildiğini söylüyor.

7 2015'te Türkiye'ye geldikten sonra, esmer olmayı sevdiğini fark etti.

8 Hannah kendisine gelen tepkilere şöyle cevap verdi: "İnsanlar çirkin gözüktüğümü söyledi. Bazıları siyah bir kadına benzemeye çalıştığımı söyledi. Bazıları manikürsüz yaşayamaz, ben de güneşlenmeden yapamıyorum!"

9

10

11

12

13

14

15

16