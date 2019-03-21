İrlandalı Fenomen, Türkiye'ye Tatile Geldikten Sonra Bağımlısı Oldu! Son Hali Korkutuyor
1 saat önce
İrlandalı Instagram fenomeni Hannah Winifred Tittensor, 4 yıl önce Türkiye'de deniz tatili yaptıktan sonra kazandığı esmer tenden vazgeçemedi. Şimdi belirli aralıklarla solariuma girip bronzluğunu kaybetmemek için elinden geleni yapıyor!
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4 yıl önce Türkiye'ye gelen, yaz tatilini denize girerek ve güneşlenerek geçiren Hannah Winifred Tittensor, Eda Taşpınar'ın bronzluk hastalığına yakalandı. Eskiden bu ten renginde olan güzel fenomen son haliyle resmen korkutuyor.
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Şimdi 22 yaşında olan Hannah Winifred Tittensor, haftada 3 gün 15'er dakika solaryuma giriyor.
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Ten rengi aslında beyaz olan genç kadın, Melanotan adı verilen yasadışı maddeyi de vücuduna enjekte ediyor.
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Bu sayede derisinin daha kara gözüktüğünü ifade ediyor.
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Melanotanın bütün yan etkilerine rağmen, 23 yaşındaki sevgilisi de aynı maddeyi kullanıyor.
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Kuzey İrlanda'nın merkezi Belfast'ta yaşayan Hannah, bu maddenin çok kötü yan etkileri olduğunu bildiğini söylüyor.
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2015'te Türkiye'ye geldikten sonra, esmer olmayı sevdiğini fark etti.
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Hannah kendisine gelen tepkilere şöyle cevap verdi: "İnsanlar çirkin gözüktüğümü söyledi. Bazıları siyah bir kadına benzemeye çalıştığımı söyledi. Bazıları manikürsüz yaşayamaz, ben de güneşlenmeden yapamıyorum!"
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:32
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