Son Dakika Haberleri: İşinden Şikayet mi Ediyorsun? Burada Günlüğü 30 TL'ye Çıplak Elle Kanalizasyon Temizliyorlar!

İşinden Şikayet mi Ediyorsun? Burada Günlüğü 30 TL'ye Çıplak Elle Kanalizasyon Temizliyorlar!

1 saat önce

İşinizin zor olduğunu düşünüyorsanız buyrun sizi kendinize getirelim. Dünyanın en fakir ülkelerinden Bangladeş'de günlüğü £4.50 ila £7.50 arasında değişen ücretler karşılığında her gün çıplak elle giderleri temizliyorlar.

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KORUYUCU EKİPMAN GİYMEDEN KANALİZASYONA İNİYORLAR
KORUYUCU EKİPMAN GİYMEDEN KANALİZASYONA İNİYORLAR
Bangladeş'in başkenti Dhaka'da kanalizasyon temizleyicileri, hiçbir koruyucu ekipmanı olmadan kanalizasyona iniyor, çıplak vücüdu ile resmen hastalığa davetiye çıkartıyor.
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GÜNLÜK 30 - 50 TL KAZANMAK İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR
GÜNLÜK 30 - 50 TL KAZANMAK İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR
Dhaka Belediyesi söylenene göre işçilere genellikle günlüğü £4.50 (30 TL) ile £7.50 (50 TL) arası bir ücret ödüyor.
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Bu riskli iş, bir fosseptikte dalış yapmayı gerektiriyor.
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HER YIL 100 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR
HER YIL 100 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR
Sosyal hizmet görevlilerine göre her yıl 100 kişi kanalizasyon temizlerken hayatını kaybediyor.
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ÖLENLERİN AİLELERİNE: 10,000 POUND
ÖLENLERİN AİLELERİNE: 10,000 POUND
2014 yılında Hindistan Anayasa Mahkemesi'nin tahmin ettiğine göre ise, 1993 yılından beri kanalizasyonlarda çalışırken ölen kişilerin ailelerine yaklaşık £10,000 tazminat verilmesi gerekiyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:24 

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