İşinden Şikayet mi Ediyorsun? Burada Günlüğü 30 TL'ye Çıplak Elle Kanalizasyon Temizliyorlar!
1 saat önce
İşinizin zor olduğunu düşünüyorsanız buyrun sizi kendinize getirelim. Dünyanın en fakir ülkelerinden Bangladeş'de günlüğü £4.50 ila £7.50 arasında değişen ücretler karşılığında her gün çıplak elle giderleri temizliyorlar.
1
KORUYUCU EKİPMAN GİYMEDEN KANALİZASYONA İNİYORLAR
Bangladeş'in başkenti Dhaka'da kanalizasyon temizleyicileri, hiçbir koruyucu ekipmanı olmadan kanalizasyona iniyor, çıplak vücüdu ile resmen hastalığa davetiye çıkartıyor.
2
GÜNLÜK 30 - 50 TL KAZANMAK İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR
Dhaka Belediyesi söylenene göre işçilere genellikle günlüğü £4.50 (30 TL) ile £7.50 (50 TL) arası bir ücret ödüyor.
3
Bu riskli iş, bir fosseptikte dalış yapmayı gerektiriyor.
4
HER YIL 100 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR
Sosyal hizmet görevlilerine göre her yıl 100 kişi kanalizasyon temizlerken hayatını kaybediyor.
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ÖLENLERİN AİLELERİNE: 10,000 POUND
2014 yılında Hindistan Anayasa Mahkemesi'nin tahmin ettiğine göre ise, 1993 yılından beri kanalizasyonlarda çalışırken ölen kişilerin ailelerine yaklaşık £10,000 tazminat verilmesi gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:24
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