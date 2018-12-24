İşinden Şikayet mi Ediyorsun? Burada Günlüğü 30 TL'ye Çıplak Elle Kanalizasyon Temizliyorlar!

Bangladeş'in başkenti Dhaka'da kanalizasyon temizleyicileri, hiçbir koruyucu ekipmanı olmadan kanalizasyona iniyor, çıplak vücüdu ile resmen hastalığa davetiye çıkartıyor.

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GÜNLÜK 30 - 50 TL KAZANMAK İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR

Dhaka Belediyesi söylenene göre işçilere genellikle günlüğü £4.50 (30 TL) ile £7.50 (50 TL) arası bir ücret ödüyor.